BTK tarafından hazırlanarak kamuoyuna sunulan yeni yönetmelik taslağı, sosyal medya platformlarına erişim engelleri getirecek hükümler içermesi nedeniyle tartışmalara neden oldu. CHP’li Hasan Öztürkmen, taslağı “anayasa ihlali” olarak niteleyerek, iktidarın basının ardından sosyal medya kanallarını da kontrol altına almaya çalıştığını dile getirdi.

“İktidar RTÜK’ü sopa gibi kullanıyor, şimdi hedef sosyal medya”

CHP’li Öztürkmen, yazılı açıklamasında, AK Parti iktidarının RTÜK aracılığıyla televizyon ve gazeteler üzerinde baskı kurduğunu, şimdi ise benzer yöntemlerle sosyal medyayı hedef aldığını söyledi:

“RTÜK'ü bir sopa olarak kullanan iktidar, gerçek habercilik yapan muhalif basına ceza üstüne ceza yağdırmaktadır. En son Sözcü TV’ye verilen 10 gün ekran karartma cezası ile Halk TV, Tele 1 ve NOW TV’ye kesilen para cezaları özgür basına vurulan son darbeler olmuştur.”

“Milli güvenlik bahanesiyle WhatsApp, YouTube, X gibi platformlara doğrudan erişim engellenebilir”

Öztürkmen, yeni taslakta yer alan düzenlemelere göre, sosyal medya devlerinin Türkiye’de şirket kurma zorunluluğu getirildiğini ve BTK’ya doğrudan erişim engelleme yetkisi tanındığını belirtti:

“Facebook, X, WhatsApp, YouTube gibi internet tabanlı küresel sosyal medya şirketlerine, Türkiye’de de şirket kurma zorunluluğu getiriliyor. Yönetmeliğe eklenmesi planlanan madde ile ‘milli güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı’ gibi gerekçelerle herhangi bir sosyal medya platformunun erişimi BTK tarafından doğrudan engellenebilecek.”

“Bu yetki, mevcut yönetmeliğin 25. maddesine eklenecek bir fıkra ile BTK’ya veriliyor. İktidarın amacı çok net: Sosyal medyayı da zapturapt altına almak, milyonların haber alma hakkını sınırlandırmak.”

“Sansür katmerleniyor, Anayasa Mahkemesi iptal etmeden önce basına darbe vurulacak”

CHP’li milletvekili, getirilen düzenlemenin açıkça Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Öztürkmen, Anayasa Mahkemesi’nin iptal edeceğinden emin olduğunu söylese de, iptal süreci tamamlanana kadar sansürün uygulanmaya başlanacağını ifade etti:

“Bu yeni düzenleme açıkça Anayasa’ya aykırıdır ve AYM tarafından iptal edileceğinden şüphem yoktur. Ancak AYM iptal edene kadar ‘atı alan Üsküdar’ı geçecek’, sansür katmerlenmiş şekilde basının ve gazetecilerin tepesine binecek!”

“Whatsapp grubu kurmak bile suç sayılmak isteniyor”

Hasan Öztürkmen, iktidarın sosyal medya üzerindeki kontrolünü artırmak için son dönemde yeni baskı araçlarına başvurduğunu söyledi. Özellikle boykot kampanyalarına destek veren sanatçılara ve sendikalara yönelik uygulamaları örnek gösterdi:

“Boykot kampanyasına destek verdiği için oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alındı, Aybüke Pusat TRT dizisinden çıkarıldı, Mevlana dizisinin senaristi Ali Aydın diziden uzaklaştırıldı. Oyuncular Sendikası’nın WhatsApp grubu bile ‘suç zemin’ ilan edilmeye çalışılıyor.”

“Artık WhatsApp grubu kurmak ve burada yazışmak bile suç haline getirilmek istenmektedir. Bu uygulamalar, iktidarın halk hareketlerinden duyduğu korkunun açık göstergesidir.”

“Sosyal medyayı kör etmek amaçlanıyor”

Öztürkmen, iktidarın yükselen toplumsal muhalefet karşısında yazılı ve görsel basının ardından şimdi de sosyal medya platformlarını susturmaya çalıştığını söyledi:

“Yükselen halk hareketi karşısında, milyonların meydanlara çıkması karşısında, iktidar sosyal medyayı kör etmek istemektedir. Bant daraltmaları artık yeterli gelmemektedir. Şimdi doğrudan erişim engelleme ve sansür yetkileriyle daha büyük bir baskı planı hazırlanıyor.”

“CHP olarak bu sansür düzenlemesine karşı mücadele edeceğiz”

Öztürkmen, açıklamasının sonunda CHP olarak söz konusu yönetmelik taslağına karşı her alanda mücadele edeceklerini vurguladı:

“Biz CHP olarak, iktidarın yeni sansür planlarına karşı mücadele edeceğiz. Halkın haber alma hakkı, ifade özgürlüğü, iletişim hakkı gibi temel anayasal özgürlüklerin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz.”

Kaynak : PHA