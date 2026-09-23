Belediye otobüsleri saat 15.00 itibarıyla yeni hatlarda sefere başlarken, seferlerin saat 22.00'ye kadar devam edeceği açıklandı.

Adıyaman'da toplu taşıma ve okul servisi esnafı gün içerisinde Kent Meydanı'nda bir araya gelerek artan akaryakıt fiyatları, araç bakım ve işletme giderleri ile sektörde yaşanan diğer sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Adıyaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Turabi Bayır, mevcut toplu taşıma ücretleriyle hizmetin sürdürülebilirliğinin zorlaştığını belirterek belediyeden ücret tarifesinin yeniden değerlendirilmesini istedi. Kentte 6 farklı hatta 60 özel halk otobüsü ve 278 minibüsle hizmet verildiğini belirten Bayır, mevcut tam bilet ücretinin 27, öğrenci ücretinin 20 lira olduğunu; esnafın tam bilet için 45, öğrenci için 30 liralık tarife talep ettiğini söyledi.

Şoför esnafının kontak kapatmasıyla birlikte özellikle okul, hastane, kamu kurumları ve iş yerlerine ulaşmaya çalışan vatandaşların toplu taşıma ihtiyacında aksamalar yaşandı. Bunun üzerine Adıyaman Belediyesi, belediye otobüslerinin yanı sıra ilk aşamada zabıta ve hizmet araçlarını da ulaşımda güçlük yaşayan vatandaşlar için devreye aldı.

BELEDİYE: 'TÜM İMKÂNLARIMIZI SEFERBER ETTİK'

Adıyaman Belediyesinden yapılan açıklamada, 'Akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek amacıyla şehir içi toplu taşıma kooperatiflerine bağlı araçların kontak kapatmasının ardından Belediyemiz, kent genelinde ulaşımda yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için tüm imkânlarını seferber etmiştir' denildi.

İlk müdahalenin özellikle ulaşım ihtiyacının daha acil olduğu noktalara yönelik gerçekleştirildiği belirtilerek, 'Öncelikle hastane, okul, kamu kurumları ve iş yerlerine ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlarımızın talepleri başta zabıta araçlarımız olmak üzere belediye hizmet araçlarımızla karşılanmış; ardından hızlıca harekete geçilerek 5 yeni güzergâh oluşturulmuştur' ifadelerine yer verildi.

5 HATTA 20 DAKİKADA BİR SEFER

Belediyenin oluşturduğu geçici ulaşım planına göre 5 güzergahta seferler 20 dakika aralıklarla ve ring sistemiyle gerçekleştirilecek.

Bahçecik TOKİ-Stadyum Hattı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi kalkışlı olarak hizmet verecek. Hatta bir yarım otobüs görevlendirildi. Mevcut 7 bin 819 metrelik güzergâha 4 bin 395 metre ilave edilerek hattın toplam uzunluğu 12 bin 214 metreye çıkarıldı.

Esentepe TOKİ-Meydan Hattı ise Yeni Meydan'dan hareket edecek. İki yarım otobüsün çalışacağı güzergâhın gidiş mesafesi 5 bin 932, dönüş mesafesi 6 bin 457 metre olmak üzere toplam 12 bin 389 metre olarak belirlendi.

Eğriçayı-Bozbey-Heykel Meydanı Hattında da iki yarım otobüs hizmet verecek. Heykel Meydanı'ndan hareket edecek hattın gidiş güzergâhı 5 bin 455, dönüş güzergâhı 5 bin 483 metre; toplam uzunluğu ise 10 bin 938 metre olacak.

Organize-Karapınar-Valilik Hattı, Yeni Valilik kalkışlı olarak oluşturuldu. Hatta 12 metrelik iki belediye otobüsü görevlendirildi. 4 bin 741 metre gidiş ve 4 bin 742 metre dönüş olmak üzere toplam 9 bin 483 metrelik güzergahta ring seferleri yapılacak.

Pirin-Sakarya Caddesi-Meydan Hattında ise yine 12 metrelik iki otobüs çalışacak. Yeni Meydan karşısından hareket edecek hattın 4 bin 253 metrelik gidiş ve 4 bin 203 metrelik dönüş güzergâhıyla toplam uzunluğu 8 bin 456 metre olacak.

SEFERLER SAAT 22.00'YE KADAR SÜRECEK

Adıyaman Belediyesi, yeni güzergâhlardaki seferlerin saat 15.00 itibarıyla başladığını ve ilk etapta saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı.

Belediye açıklamasında, toplu taşıma kooperatiflerinin eyleminin sürmesi durumunda da ulaşım hizmetinin devam ettirileceği belirtilerek, 'Şehir içi toplu taşıma kooperatiflerinin eylemi sona erene kadar da imkânlarımız ölçüsünde aynı güzergâhlarda hizmet vermeye devam edeceğiz' denildi.

ŞOFÖR ESNAFI ÜCRET ARTIŞI VE AKARYAKIT DESTEĞİ İSTİYOR

Şoför esnafının gün içerisinde yaptığı açıklamalarda ise yalnızca toplu taşıma ücretlerine zam talebi değil, ticari taşımacılık yapan esnafa akaryakıt desteği sağlanması da gündeme getirildi. Bayır, karayolu yolcu ve yük taşımacılığı yapan esnaf için ÖTV ve KDV konusunda destek sağlanması gerektiğini savundu. Okul servisçileri de trafik denetimleri, plaka işlemleri ve araç muayenelerinde yaşadıkları sorunların çözülmesini istedi.

Bayır, toplu taşıma esnafının artan maliyetler nedeniyle gelir-gider dengesini sağlayamadığını belirterek, 'Mazot parasını çıkaramaz hale geldik' ifadelerini kullandı. Belediye ise şu aşamada esnafın ücret artışı talebine ilişkin bir karar açıklamazken, kontak kapatma eyleminin vatandaşlara etkisini azaltmak amacıyla belediye araçlarını ve yeni ring hatlarını devreye aldı.

Böylece Adıyaman'da şehir içi ulaşımda şoför esnafının eylemi devam ederken, kentte toplu ulaşımın tamamen durmaması için Bahçecik TOKİ-Stadyum, Esentepe TOKİ-Meydan, Eğriçayı-Bozbey-Heykel Meydanı, Organize-Karapınar-Valilik ve Pirin-Sakarya Caddesi-Meydan olmak üzere 5 geçici güzergâhta belediye seferleri başlatıldı.

Kaynak : PERRE