AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Özhan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Hukukun üstünlüğünü savunan, bireylerin haklarını koruyan ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynayan avukatlar, toplumun temel taşlarından birini oluşturur. Hak arama özgürlüğü ve savunma hakkı, hukuk devletinin olmazsa olmaz unsurlarındandır. Bu nedenle avukatlık, bu ilkenin uygulayıcısı olarak, adaletin ve demokratik sistemin sağlanmasında büyük bir rol oynamaktadır. Avukatlık mesleği sadece hukuki bilgiyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda insan psikolojisini anlama, etkili iletişim kurma ve problem çözme yeteneklerini ve daha birçok özelliği de beraberinde gerektiriyor. Müvekkillerine "Yalnız Değilsin, Hakkını Arayacağız" mesajını verebiliyor olması bambaşka bir duygu. Bu insani boyut, mesleği gerçekten kıymetli ve özel kılıyor. Bu duygu ve düşüncelerle hukukun üstünlüğü ve adaletin tecelli etmesi yönünde gayret gösteren başta Adıyaman Barosu Avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın Avukatlar Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum. Hayatlarını hukuk ve adalete adayan, ülkemize, milletimize ve insanımıza onurla hizmet eden, ahirete irtihal eden tüm avukatları ve yargı mensuplarını da rahmetle anıyorum.”