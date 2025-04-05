5 Nisan tarihinin her yıl Avukatlar Günü olarak kutlandığını belirten Alkayış, yargının üç sacayağından biri olan savunmayı avukatlarımızın bağımsız bir şekilde temsil ettiklerini söyledi.

Savunma hakkının kutsal olduğunu ve bu hakkın da avukatlar aracılığıyla yerine getirildiğini belirten Milletvekili Alkayış, adaletin tesis edilmesi ve hakkın yerini bulması noktalarında avukatlık mesleğinin ciddi bir yer tuttuğunu ve kendisinin de aynı zamanda bir avukat olarak bu camianın içerisinde yer aldığını dile getirdi.

Avukatlığın toplumun nazarında önemli bir karşılığının bulunduğunu söyleyen Alkayış, hak arayışında ve adaletin yerini bulmasında avukatlarımızın her zaman vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olduğunu ifade etti. Avukatlık mesleğinin önem ve saygınlığının yükseltilmesiyle birlikte vatandaşlarımızın sıkıntılarının da o ölçüde erken çözüleceğini dile getiren Alkayış, 6 Şubat depremleri dolayısıyla bürosu yıkılan çok sayıda meslektaşının bulunduğunu; avukatlarımızın yeniden derlenip toparlanmasının hukukun sürekliliği ve adaletin yerini bulması açısından elzem olduğunu, şu ana kadar Hükümetimizin Adıyaman’ımızdaki yatırım ve çeşitli icraatları vesilesiyle kalkınma sürecini herkesin somut biçimde izleyebildiğini dile getirdi. Avukatlarımızın talep ve beklentilerinin karşılanması açısından meslektaşlarımız ve Baro Başkanlığımız ile temas hâlinde olduklarını söyleyen Milletvekili Alkayış, Parlamento’da hukukçu olan çok sayıda milletvekilinin bulunduğunu, bu vesileyle de avukatlık mesleği ile ilgili gelişmeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgiyle takip edebildiklerini söyledi. Alkayış, son olarak, hukukun belkemiği konumundaki savunma makamının icracıları olan ve kanunların işlerliğinde çok önemli bir konuma sahip bulunan meslektaşlarının 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ettiğini ve bütün avukatlarımıza sağlık, huzur ve başarılar dilediğini ifade etti.

Kaynak : PHA