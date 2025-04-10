Belediyeden yapılan açıklamada, yeni içme suyu hatlarının mevcut şebekeye entegre edilerek daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininin sağlanması amacıyla çalışma yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda 12 Nisan Cumartesi günü saat 06.00 ile 21.00 arasında bazı mahallelere geçici olarak su verilemeyecek.

Su kesintisi uygulanacak mahalleler:

Sümerevler

Alitaşı

Mara

Eskisaray

Hoca Ömer

Ulucami

Yenipınar

Sıratut

Kapcami

Varlık

Bahçelievler

Bahçecik

İmamağa

Yunus Emre

Adıyaman Belediyesi, yapılacak çalışmaların vatandaşlara daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir içme suyu hizmeti sunmak amacı taşıdığını vurgulayarak, kesinti süresince gösterilecek sabır ve anlayış için teşekkür etti.

Kesinti sonrası suyun mahallelere yeniden verileceği ifade edildi.

Kaynak : PHA