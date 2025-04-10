“Haberciliğe değil, habere bile tahammül yok”

Açıklamasında gazetecilerin yalnızca mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef gösterildiğini belirten Akçal, “Erhan Kork gibi yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve kara para aklama suçlarından tutuklu bir kişinin şikâyetiyle, hakkında haber yapan gazetecilerin bu şekilde gözaltına alınması kabul edilemez. Bu, doğrudan halkın haber alma hakkına yönelmiş bir tehdit unsurudur” dedi.

“Basın özgürlüğü sadece gazetecilerin değil, toplumun meselesidir”

Akçal, gazeteciliğin kriminalize edilmesini eleştirerek, “Gazetecilik yargılanamaz. Yargılanması gereken varsa, o da iddiaların merkezindeki ilişkiler ağıdır. Eleştirel gazeteciliği sindirmeye yönelik bu gibi adımlar, sadece meslektaşlarımıza değil, demokrasiye yönelmiş saldırılardır” ifadelerini kullandı.

Akçal, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu davanın takipçisi olacağız. Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve kamu yararı adına sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA