“Flash Haber TV’yi almamı engellemek için baskı yapıldı” iddiası

Hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ya da müşterek bahislerle bağlantılı para nakline aracılık etmek" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" gibi suçlamalarla tutuklu bulunan Erhan Kork, savcılığa verdiği ifadede, gazetecilerin kendisine yönelik haberlerinin ve görüşmelerinin "baskı unsuru" oluşturduğunu öne sürdü.

Kork: “Beni yıldırmak için yayın yaptılar”

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda “müşteki” sıfatıyla ifade veren Erhan Kork, 2024 yılı Aralık ayında Flash Haber TV’yi satın alma sürecine girdiğini, Göktuğ Medya İletişim AŞ. ile yaklaşık 2 ila 4 milyon dolar arasında bir bedelle anlaştıklarını ve işlemleri resmi yollarla yürüttüklerini belirtti.

Kork, bu süreçte kendisine yönelik medya üzerinden saldırılar başladığını iddia ederek, ayrı ayrı suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Kork’un iddiasına göre, gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan, kendisiyle röportaj yapmak üzere görüştü. Görüşmenin karşılıklı rızayla kayda alındığını belirten Kork, görüşme sırasında kendisine "baskı kurulduğunu" öne sürdü.

Kork ifadesinde, "Murat Ağırel bana 'Hakkınızda açılmış davalar, iddialar var. Neye güvenerek bu kanalı aldınız?' gibi beyanlarda bulundu. Bu konuşmaların amacı beni geri adım attırmaya yöneliktir" dedi.

“Flash Haber TV’yi almamı engellemeye çalıştılar”

Kork, röportajdan sonra kendisi ve şirketleri hakkında “karalayıcı yazı serileri” yayımlandığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden takip ettiği kadarıyla Timur Soykan’ın ilk etapta bu haberleri desteklemediğini söyleyen Kork, “Ancak tutuklandıktan sonra hakkımda yayın yapmaya başladı” dedi.

Kork, ifadesinde şu iddialarda bulundu:

“Özellikle Murat Ağırel ve Timur Soykan ile yaptığımız görüşme sonrasında, beni ve şirketlerimi karalayıcı yayınlar yapıldı. Flash Haber TV’nin tarafımca satın alınmasını engellemek adına habercilik etiğine aykırı şekilde üzerime isnat edici, baskılayıcı eylemlerde bulundular. Bu nedenle şikâyetçiyim.”

Savcılıktan gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kork’un şikâyeti üzerine gazeteciler hakkında “tehdit” ve “şantaj” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı.

Kaynak : PHA