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Merhumun cenaze namazı, Ehlibeyt Camii’nde ikindi namazının ardından kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninden sonra Balcı’nın naaşı, doğduğu köy olan Kakşer’de defnedildi.

Yaklaşık iki aydır Kâhta Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği teşhisiyle tedavi gören Balcı, Çarşamba günü saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdi.

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