Adıyaman’ın Kâhta ilçesinin tanınmış kanaat önderlerinden, Kadiri tarikatı şeyhlerinden Kakşerli Şeyh Hüseyin Balcı, 84 yaşında hayatını kaybetti. Balcı’nın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sarıkaya (Kakşer) köyünde toprağa verildi.
Kadiri tarikatı kanaat önderi Balcı, Kakşer köyünde defnedildi
Yaklaşık iki aydır Kâhta Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde çoklu organ yetmezliği teşhisiyle tedavi gören Balcı, Çarşamba günü saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdi.
Merhumun cenaze namazı, Ehlibeyt Camii’nde ikindi namazının ardından kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninden sonra Balcı’nın naaşı, doğduğu köy olan Kakşer’de defnedildi.
Taziye yeri: Girne Mahallesi, Ehlibeyt Camii
Kaynak : PHA