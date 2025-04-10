Beştepe'de kritik görüşme

DEM Parti heyetinin Beştepe’deki görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve önceki çözüm sürecinde aktif rol üstlenen AK Parti Genel Başkanvekili, Bursa Milletvekili Efkan Ala eşlik etti.

1 Ekim 2024’te TBMM açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uzun bir aranın ardından siyasi rakipleriyle tokalaşmasıyla başlayan ve Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihinde kamuoyuna yansıyan "silah bırakma ve örgütü feshetme" çağrısıyla şekillenen sürece dair önemli bir görüşme olarak değerlendirilen kabul, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı.

DEM Parti’den açıklama bekleniyor

DEM Parti heyeti, görüşmenin ardından henüz resmi bir açıklama yapmazken, partinin yazılı bir değerlendirme yapması bekleniyor. Görüşmenin içeriğine dair kamuoyuna detaylı bilgi verilmezken, önümüzdeki günlerde sürece ilişkin yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Kaynak : PHA