2007 yılından bu yana aranan şahıs tutuklandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Dicle ve Bağlar İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) iş birliğinde yürütülen planlı çalışmalar sonucunda; 15 Şubat 2007 tarihinden bu yana “Tasarlayarak Öldürme” suçundan aranan A.R.T. “Kasten Öldürme” suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıslar, düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Dicle ve Bağlar ilçelerinde icra edilen operasyonların ardından gözaltına alınan hükümlüler, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, halkın huzur ve güvenliğinin temini amacıyla yürütülen adli ve mülki çalışmaların aralıksız, artan bir azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak : PHA