Yapı Kontrol Müdürlüğü’nden Rekor Ruhsatlandırma

Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin göreve gelmesinin ardından, bir yıl içinde toplam 11 bin 929 bağımsız bölümü kapsayan yaklaşık 1.800 yapı ruhsatını onayladı. Bu rakam, Adıyaman’ı yerinde dönüşüm uygulamalarında Türkiye genelinde ilk sıraya taşıdı.

Zor Şartlarda Hızlı Hizmet

Depremin ardından belediyenin ek hizmet binasının orta hasar alması nedeniyle, Valilik binasında sınırlı bir alanda hizmet veren Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, tüm zorluklara rağmen vatandaşların başvurularını gecikmeden sonuçlandırdı.

Başkan Tutdere: “Türkiye’de en çok ruhsat veren belediyeyiz”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, “Yerinde dönüşüm sürecinde Türkiye genelinde en fazla ruhsat veren belediye olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yapı kontrol ve ruhsat birimimizde görev yapan personelimiz, çok sınırlı fiziki koşullarda dahi büyük bir fedakârlıkla çalışıyor. Bakanlık bile bu konuda Adıyaman’ın başarısını takdir ediyor. Bu başarı tamamen ekip arkadaşlarımızın emeği sayesinde elde edildi,” dedi.

Tutdere, “Ruhsatlandırma süreci belediyemiz sorumluluğunda yürütülüyor. Finansman ve kredi desteği ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün uhdesinde. Kendi hizmet binamıza geçtiğimizde verimlilik daha da artacak,” ifadelerini kullandı.

Yapı Kontrol Müdürü Bilgin: “30 Haziran son tarih”

Adıyaman Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Bekir Bilgin de yaptığı değerlendirmede, “Fiziki koşulların kısıtlı olmasına rağmen, son bir yılda 11 bin 929 bağımsız bölümü kapsayan yaklaşık 1.800 ruhsat verdik. Yerinde dönüşüm başvurularına halkımızdan yoğun bir ilgi var. Şu anda Adıyaman, çevre illere göre açık ara önde. Bu süreçte halkımıza en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz,” dedi.

Bilgin, vatandaşların başvurularını zamanında yapmalarını isteyerek, “Yerinde dönüşüm için başvurular 30 Haziran’da sona erecek. Vatandaşlarımızın bu tarihi kaçırmamaları, mağduriyet yaşamamaları adına büyük önem taşıyor,” uyarısında bulundu.

Kaynak : PHA