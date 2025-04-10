“Milletimizin güvenliğini büyük bir özveriyle sağlıyorlar”

İbrahim Halil Gönder, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurulduğu 1845 yılından bu yana milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına cansiperane görev yapan Türk Polisi, vatanımızın dört bir yanında büyük bir fedakârlık ve kararlılıkla hizmet vermektedir. Görevini icra ederken gösterdiği cesaret, özveri ve yüksek sorumluluk bilinci; milletimizin gönlünde daima müstesna bir yer edinmiştir.”

“Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz”

Türk Polis Teşkilatının 180. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşku ile kutladıklarını belirten Gönder, “Görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türk polisi güvenliğimizin teminatıdır”

Mesajında emniyet teşkilatının devletin bekası ve toplum düzeni için hayati bir görev üstlendiğini vurgulayan Gönder, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Devletimizin bekası, milletimizin huzuru ve kamu düzeninin temini için canla başla çalışan tüm emniyet mensuplarımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir görev hayatı diliyoruz. Köklü geçmişi ve güçlü teşkilat yapısıyla Türk Polisi, ülkemizin güvenliğinin teminatı olmaya devam edecektir.”

“Polis Teşkilatımızın 180. yılı kutlu olsun”

Genel Başkan Gönder, sözlerini şu temennilerle tamamladı:

“Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası kutlu olsun. Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getiren tüm emniyet mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.”

Kaynak : PHA