Köylerde birebir temas: Sorunlar yerinde dinlendi

MHP heyeti, gerçekleştirdiği ziyaretlerde köy halkının taleplerini yerinde dinleyerek özellikle tarım, altyapı, istihdam, eğitim ve sosyal hizmetlere dair sorunları not aldı. Vatandaşlarla birebir yapılan görüşmelerde sıcak ve samimi diyaloglar dikkat çekti. Partililer, vatandaşların beklentilerini raporlayarak ilgili kurumlarla paylaşacaklarını belirtti.

Ali Önat: “Terörsüz Türkiye çağrısına Adıyaman’dan yürekten destek veriyoruz”

Ziyaretler sonrasında açıklamalarda bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" vizyonuna Adıyaman teşkilatı olarak güçlü bir destek verdiklerini vurguladı. Önat, “Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, Türkiye huzur, güven ve birlik içinde geleceğe yürümelidir. Bu hedef yalnızca siyasi bir iddia değil, tüm milletimizin ortak hayalidir. Bizler de bu davaya, bu millete yürekten bağlıyız” dedi.

“Milletimizle gönül gönüleyiz”

Her köyün ve her hanenin değerli olduğunu ifade eden Önat, "Gitmediğimiz köy, çalmadığımız kapı kalmayacak. MHP teşkilatı olarak vatandaşımızla sahada birebir buluşmaya devam edeceğiz. Köylerde karşılaştığımız samimiyet ve ilgi, bizim çalışma azmimizi daha da artırıyor. Adıyaman’ın huzurunu ve kardeşliğini büyütmek için gayretle çalışıyoruz,” şeklinde konuştu.

“Adıyaman, vefanın ve kardeşliğin başkentidir”

Adıyaman’ın toplumsal birlik açısından örnek bir şehir olduğuna dikkat çeken Önat, “Bu şehir, kadim değerlerin, kardeşliğin ve vefanın merkezidir. MHP olarak bu değerlere sahip çıkıyor, hizmet etmeyi bir şeref kabul ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın çizdiği bu yolda, çözüm odaklı ve halka kulak veren bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz” dedi.

Vatandaşlardan yoğun ilgi ve memnuniyet

Ziyaret edilen köylerde MHP heyetine gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti. Vatandaşlar, özellikle yerel sorunlara duyarlılıkla yaklaşılmasından ve çözüm odaklı bir politika izlenmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. MHP heyeti ise bu ilgiyi “milletle gönül bağı kurmanın karşılığı” olarak değerlendirdi.

Kaynak : PHA