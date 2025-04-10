"En İyi Narkotik Polisi Anne; Kahta Modeli" projesi kapsamında, anneler ve anne adaylarına özel olarak hazırlanan oyun, yüreklere dokunan gerçekçi hikâyesiyle izleyenleri derinden etkiledi.

Oyunda; arkadaş çevresinin etkisiyle kumar ve madde bağımlığına bulaşan, zamanla ailesinden uzaklaşan ve sonunda cezaevine düşen bir gencin hayatı konu alınıyor. Genç, yaşadığı zorluklar ve pişmanlıklarla yüzleşerek cezaevinden çıktıktan sonra geçmişiyle hesaplaşıyor ve kötü alışkanlıklarını geride bırakıp hayatına temiz bir sayfa açıyor. Bu değişim sürecinde ailesinin yokluğunu, kaybettiklerini ve hayatın ona sunduğu ikinci şansı yürek burkan bir şekilde anlatıyor.

Yönetmenliğini Ömer İnce’nin, sanat yönetmenliğini ise Emrah Bakır’ın yaptığı oyun, hem oyunculukları hem de sahne tasarımıyla büyük takdir topladı. Oyuncuların içten performansı izleyicilerde farkındalık oluşturdu.

Mustafa Kahtalı (Kahtalı Miçe) Kültür Merkezi’nde anne ve anne adaylarına ücretsiz olarak sunulan oyun, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Lütfü Başli tiyatro gösterisi ile ilgili şu ifadelere yer verdi.

“Bugün burada sadece bir tiyatro izlemekle kalmadık, aynı zamanda gençlerimizi ve ailelerimizi tehdit eden tehlikelerin ne kadar yakınımızda olduğunu bir kez daha gördük. Bu oyunda anlatılan hikâye, ne yazık ki birçok gencimizin yaşadığı gerçeklerin bir yansımasıdır. Bizler eğitimciler olarak yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesine de önem veriyoruz.

Bu farkındalığı bizlere sahne yoluyla aktaran değerli öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Oyunun hazırlanmasında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, izleyici olarak salonumuzu dolduran kıymetli annelerimize ve anne adaylarımıza şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu tür etkinliklerle daha fazla kişiye ulaşır, gençlerimizi bu tehlikelerden korumak adına hep birlikte mücadele ederiz.”

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterisine, Kaymakam Sn. Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Sn. Mehmet Can Hallaç, Milli Eğitim Müdürümüz Sn. Lütfü Başli, Emniyet Müdürü Sn. Alpaslan Arıcılar, protokol üyeleri, anne ve anne adayları katıldı.

Kaynak : PHA