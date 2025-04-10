“Deprem bölgesi koşullarına yabancı değildim”

Eylül 2023’te Sincik’te göreve başladığını belirten Kaymakam Bozkurtoğlu, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş’ta görevlendirildiğini hatırlatarak, “Göreve başladığım süreç zorluydu ama şartlara yabancı değildim. Deprem sonrası bölgede görev almış biri olarak Sincik’te hızlı adımlar attık” dedi.

“İlçeyi merkezde toparlayarak yeniden inşa ettik”

Sincik’in dağınık yerleşim yapısının hizmet sunumunda bazı zorluklar oluşturduğunu belirten Bozkurtoğlu, “Depremzede vatandaşlarımızı ilçe merkezinde konteyner kentlerde bir araya getirdik. Kalıcı konutlara öncelik verdik. Bu aynı zamanda ilçenin geleceği adına önemli bir adımdı” ifadelerini kullandı.

Yıkım ve enkaz kaldırma tamamlandı

Depremin ardından hasar tespit ve yıkım sürecinin başarıyla tamamlandığını ifade eden Kaymakam Bozkurtoğlu, “İlçemizde 6 Şubat depreminde 1.050 ağır hasarlı yapı tespit edildi. Tamamı yıkılarak enkazları kaldırıldı. Ayrıca 2020 Elazığ depreminde hasar gören yapıların da yıkım ve enkaz işlemleri tamamlandı” dedi.

Konteyner kentlerde geçici barınma sağlandı

İlçe merkezinde 107 yaşam konteynerinden oluşan bir konteyner kent kurulduğunu belirten Bozkurtoğlu, “Bu alanda 345 vatandaşımız barınıyor. Ayrıca yeni atanan öğretmenlerimizin barınma ihtiyacı için ayrı bir bölgede 25 konteynerden oluşan öğretmen konteyner kenti oluşturduk” diye konuştu.

TOKİ ve köy evleri hızla tamamlanıyor

Kalıcı konutların hızla yükseldiğini aktaran Kaymakam Bozkurtoğlu, “322 adet TOKİ konutu yapıldı. İlçe merkezinde yapılması planlanan 480 köy evinden 285’i tamamlandı. Kalan 195 evin yapımı sürüyor. Konteyner kentte kalan vatandaşlarımızı önümüzdeki aylarda kalıcı konutlara taşımayı planlıyoruz” dedi.

Çelik evler, okul ve cami projeleri

Kırsalda yerinde dönüşüm kapsamında 105 çelik evin tamamlandığını belirten Bozkurtoğlu, bu uygulamanın devam ettiğini söyledi. Ayrıca depremzede vatandaşların dini ve eğitim ihtiyaçları için 1 cami ve 24 derslikli okulun ihalesinin tamamlandığını, yapımına yakında başlanacağını ifade etti.

Yeni hükümet konağı ve jandarma binası geliyor

Elazığ depreminde ağır hasar görerek yıkılan hükümet konağının yerine yeni bir bina inşa edildiğini açıklayan Kaymakam Bozkurtoğlu, “Yeni hükümet konağı ile belediye hizmet binası çok yakında hizmete girecek. Ayrıca Kahramanmaraş depreminde ağır hasar gören İlçe Jandarma Komutanlığı binasının yapımına da başlandı. Bu bina 2025 sonbaharında hizmete açılacak” dedi.

“Sincik baştan aşağı yenileniyor”

Kaymakam Bozkurtoğlu, ilçede kamu binalarından özel sektör yatırımlarına kadar birçok alanda büyük bir değişim yaşandığını belirtti. “Kamu yapıları, kalıcı konutlar, sosyal alanlar tamamlandıkça ilçemizi kültürel ve sosyal faaliyetlerle canlandırmayı hedefliyoruz. Sincik’i her yönüyle geliştirmeye kararlıyız” ifadelerini kullandı.

Teşekkür: “Destek sayesinde hızlı ilerliyoruz”

Bozkurtoğlu, çalışmalarda kendilerine destek veren isimlere teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ilçemize gösterdiği ilgi ve Adıyaman Valimiz Sayın Osman Varol’un duyarlılığı sayesinde süreç hızlı ilerliyor. Tüm kurumlarımızla koordineli çalışıyoruz” dedi.

Kaynak : PHA