“Depremin ilk anından itibaren seferber olduk”

6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Sincik ilçesinde de can ve mal kayıplarının yaşandığını belirten Başkan Korkut, “İnlice Beldemiz başta olmak üzere birçok bölgede ağır kayıplar verdik. Deprem gecesi kar yağışı vardı, sabaha kadar ekiplerimizle birlikte enkazlardan vatandaşlarımızı kurtarmak için seferber olduk” dedi.

"Deprem sonrası nüfus 5 bin 500'ü aştı, kalıcı konutlar tamamlanıyor"

Depremin hemen ardından barınma sorunlarının çözümüne öncelik verdiklerini ifade eden Korkut, “O sabah 5 bin kişiye çorba dağıttık. Gece gündüz demeden çalıştık. Çadırlardan konteynerlere, ardından da kalıcı konutlara geçiş sürecini hızlıca başlattık” diye konuştu.

Köy evleri tamamlanıyor, yıl sonunda herkes yerleşmiş olacak

Başkan Korkut, köylerde ve beldelerde evleri yıkılan vatandaşların ilçe merkezine taşınarak barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı. “322 köy evi tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. İlçemizde toplam 1250 hak sahipliği çalışması sonuçlandı. Ayrıca kırsalda 105 çelik ev tamamlandı, yapımı devam edenler de var. Yıl sonuna kadar evine yerleşmeyen vatandaşımız kalmayacak” dedi.

“Yerleşim dağınık, hizmet zorlaştı ama çözdük”

İlçede dağınık yerleşim düzeninin hizmet ulaştırmayı zorlaştırdığını dile getiren Korkut, “Mahalle ve evler birbirinden uzak. Vatandaşlarımızı merkezde bir araya getirerek hem yardımları tek elden dağıttık hem de hizmeti kolaylaştırdık” ifadelerini kullandı.

Belediye olarak iş insanlarının hibe ettiği konteynerlerin kurulumu için özel bir merkez oluşturduklarını belirten Korkut, “Atölye kurarak bu süreci belediyemiz bünyesinde yürüttük” dedi.

Yeni hükümet konağı ve belediye binası inşa ediliyor

Sincik’te kalıcı yapıların da yükselmeye başladığını aktaran Başkan Korkut, “İlçemize yakışır yeni bir hükümet konağı ve belediye hizmet binası yapılıyor. Bunlar tamamlandığında kamu hizmetleri daha düzenli ve verimli hale gelecek” dedi.

Ulaşım projeleri: Malatya ve Kahta yolları yapım aşamasında

İlçeye yönelik ulaşım yatırımlarına da değinen Korkut, “Kahta ve Malatya bağlantı yollarının yapımı için ihaleler yapıldı. Malatya yönünde 30 kilometrelik yolun yapımına başlandı, Kahta yönünde de çalışmalar başlayacak. Bu yollar tamamlandığında ulaşım kolaylaşacak, ilçemiz ekonomik ve sosyal olarak daha da gelişecek” dedi.

Sosyal projelere ağırlık verilecek

Altyapı çalışmalarının bu yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanacağını belirten Mehmet Korkut, bundan sonraki süreçte Sincik’in tanıtımı ve gelişmesi için sosyoekonomik projelere ağırlık verileceğini söyledi.

Teşekkür: “Sincikliler memleketini terk etmedi”

Başkan Korkut, konuşmasının sonunda destek verenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Adıyaman Valimiz Osman Varol’a, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Ahmet Aydın’a, milletvekillerimize ve tüm Sincik halkına teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü ise Sincik halkına ediyorum. Deprem sonrası memleketlerini terk etmediler. Birlikte yaşamaya kararlı durdular. Bugün ilçemizin nüfusu 5 bin 500’e ulaştı. Sincik artık büyüyen ve gelişen bir ilçe oldu.”

Korkut, açıklamasını “Bütün Sinciklilere ve siz basın mensuplarına teşekkür ederim” sözleriyle tamamladı.

Kaynak : PHA