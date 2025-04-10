Cevherizade Mahallesi’nde M.B’ye ait plakası açıklanmayan otomobilden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilden 1 laptop bilgisayar, 1 elektronik tablet, sırt çantası, cüzdan içerisinde; 2 bin 800 TL, 7 dolar, 40 euro, 5 sudi riyali döviz ve 7 elektronik malzeme çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, parmak izi çalışmasının ardından şüphelinin B.A., olduğunu tespit etti. Polisler tarafından şüphelinin adresinde düzenlenen operasyonda çaldığı malzemelerle birlikte gözaltına alınan B.A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak : PHA