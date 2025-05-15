Öğrencilerden Müzikal Performans

Yarışmanın final turuna kalan öğrenciler, sahneye çıkarak sergiledikleri performanslarla izleyenlerden büyük alkış aldı. Finalde öğrenciler arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, jüri üyeleri derece belirlemekte zorlandı.

Yarışma sonunda Özel Kahta Enderun Lisesi öğrencisi Zeynep Ertaş birinci, Açık Öğretim Lisesi öğrencisi Şahadet Dede ikinci, TPAO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Nihal Yapıcı ise üçüncü oldu.

Ödüller Protokol Tarafından Verildi

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek tarafından takdim edildi.

Başli: “Gençlerimizin Yetenekleri Gurur Verici”

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, etkinliğin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ruhuna uygun olarak düzenlenen bu etkinlikte, gençlerimizin sesine ve yüreğine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduk. Ses yarışmamızın finalinde bizlere unutulmaz anlar yaşatan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gençlerimizin sanatsal yönlerinin gelişmesine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin devam etmesini temenni ediyorum.”

Çiçek’ten Teşekkür Mesajı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek de yaptığı kısa konuşmada yarışmaya katkı sunan öğrencilere, jüri üyelerine ve organizasyona destek veren kurumlara teşekkür etti.

Final programı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak : PHA