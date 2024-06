Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Haliliye 1 nolu Sağlıklı Hayat Merkezi’nden Uzman Diyetisyen Hatice Demir "Kurban Bayramı’nda beslenmeyle ilgili şu uyarılarda bulundu;

Kurban Bayramı bu yıl yaz dönemine denk gelmektedir. Bu dönemde bayramda ikramlıklarımız bizim kültürümüze, geleneğimizde çok yaygın olduğu için tatlılar, şekerler, çikolatalar ve et tüketimi yoğun olarak artmaktadır.

Sağlıklı bireylerin ve özellikle de kronik rahatsızlığı olanlar, diyabet, hipertansiyon, kalp damar rahatsızlığı olan, kolesterol yüksekliği ve mide rahatsızlığı olan kişilerin özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

Hafif bir kahvaltı yapmak günün en önemli öğünü olduğu için önemli. Kahvaltıda kavurma, hamur işleri ve börekler tüketmek yerine kahvaltılıklar, peynir, zeytin ve yumurta ile güzel bir kahvaltıyla başlamak bizim için önemli.

Kurban etlerini nasıl tüketeceğiz?

Etler Protein olduğu için sindirimi de emilimide zor olan besinlerden.

Kurban kesildikten sonra etleri dinlendirerek tükettiğimizde sindirim açısından bizler için daha sağlıklı olacaktır. Özellikle etleri pişirirken haşlama, fırında yağsız kavurma, ızgarada pişirme yöntemleri tercih edilmeli.

Etleri kendi yağı ile pişirmek bizim her zaman tavsiye ettiğimiz bir yöntem. Ekstradan içine tereyağı, kuyruk yağı, iç yağı kullanmamıza gerek yoktur. Et yemeklerini biz özellikle öğle saatlerinde tüketilmesini sindirim açısından daha uygun olduğu için öneriyoruz. Et yemeklerinin yanında bir salata olabilir veya zeytinyağlı sebze yemeği mutlaka bulundurulmalı dengeli bir besin öğünü olması açısından.

Izgarada pişirme yöntemini tercih ettiğimizde özellikle et ile ateş arasında 10- 15 cm lik bir mesafe olması gerekiyor. En az iki iki buçuk litre mutlaka su tüketilmeli, çikolata, şeker tarzı besinler çok fazla tüketilmektedir, Bunların yerine özellikle kuru veya normal mevsim meyveleri, kuru yemişler tüketilebilir. Ağır tatlılar yerine yine sütlü veya meyveli tatlılar yine tercih edilebilir. Yine bayramda da fiziksel aktivemize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle hafif tempolu yürüyüş yaparak yine fiziksel aktivitemizi sürdürebiliriz.

Etleri büyük parçalar halinde değil de küçük küçük yemeklik olarak hazırlanıp buzdolabının derin dondurucu kısmında -2 derecede birkaç hafta, -18 derecede daha uzun süre saklanabilir. Yine biz dondurduğumuz etleri çözdürürken dışarıda oda ısısında veya kalorifer peteğinde veya sobanın üzerinde çözdürülmek yerine buzdolabının sebze kısmında çözdürülmelidir, çözdürdüğümüz etleri de mutlaka bizlerin tüketmesi gerekiyor. Çözülen etler Tekrardan dondurulmamalıdır.

Tüm vatandaşlarımızın aileleri, sevdikleriyle mutlu, keyifli, sağlıklı, güzel bayramlar geçirmelerini diliyoruz.

Kaynak : PHA