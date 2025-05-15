Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin katılımıyla başlayacak olan şenlikte, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını teşvik edecek etkinlikler gerçekleştirilecek. Şenlik, saat 10.00’da başlayacak ve 14.00’a kadar sürecek.

Dolu Dolu Program

Toplum Merkezince hazırlanan şenlik programında; folklor gösterileri, canlı müzik performansları, öğrenci çalışmaları sergisi, ebru ve heykeltıraş atölyeleri, yüz boyama etkinliği, halat çekme, çuval yarışı ve penaltı yarışması gibi çok sayıda etkinlik yer alıyor. Aynı zamanda saat 10.00 itibarıyla başlayacak olan ikramlar, saat 13.30’a kadar devam edecek.

Engelsiz Bahar Şenliği kapsamında, özellikle çocuklar ve gençler için sosyal ve kültürel içerikli birçok etkinlik hazırlanırken, tüm halkın bu birlik ve dayanışma gününe katılması çağrısı yapıldı.

Etkinlik Programı:

10:00 – Hoşgeldiniz Konuşması ve Açılış

10:40 – Folklor Ekibi Gösterisi

11:00 – Canlı Müzik Gösterisi

11:30 – Öğrencilerin Atölye ve Çalışmaları Sergisi

11:45 – Ebru Atölyesi

12:00 – El Sanatları Etkinliği

12:15 – Yüz Boyama Atölyesi

12:30 – Heykeltıraş Atölyesi

12:45 – Çuval Yarışı

13:00 – Halat Çekme Yarışı

13:15 – Penaltı Yarışması

10:00 - 13:30 – İkramlar

Etkinlik Yeri:

Karapınar Mah. 27105 Sokak, Belediye Yüzme Havuzu Arkası

Tarih: 16 Mayıs 2025, Cuma

Saat: 10:00 – 14:00

Kaynak : PHA