Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere’nin katılımıyla başlayacak olan şenlikte, engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif yer almasını teşvik edecek etkinlikler gerçekleştirilecek. Şenlik, saat 10.00’da başlayacak ve 14.00’a kadar sürecek.
Dolu Dolu Program
Toplum Merkezince hazırlanan şenlik programında; folklor gösterileri, canlı müzik performansları, öğrenci çalışmaları sergisi, ebru ve heykeltıraş atölyeleri, yüz boyama etkinliği, halat çekme, çuval yarışı ve penaltı yarışması gibi çok sayıda etkinlik yer alıyor. Aynı zamanda saat 10.00 itibarıyla başlayacak olan ikramlar, saat 13.30’a kadar devam edecek.
Engelsiz Bahar Şenliği kapsamında, özellikle çocuklar ve gençler için sosyal ve kültürel içerikli birçok etkinlik hazırlanırken, tüm halkın bu birlik ve dayanışma gününe katılması çağrısı yapıldı.
Etkinlik Programı:
10:00 – Hoşgeldiniz Konuşması ve Açılış
10:40 – Folklor Ekibi Gösterisi
11:00 – Canlı Müzik Gösterisi
11:30 – Öğrencilerin Atölye ve Çalışmaları Sergisi
11:45 – Ebru Atölyesi
12:00 – El Sanatları Etkinliği
12:15 – Yüz Boyama Atölyesi
12:30 – Heykeltıraş Atölyesi
12:45 – Çuval Yarışı
13:00 – Halat Çekme Yarışı
13:15 – Penaltı Yarışması
10:00 - 13:30 – İkramlar
Etkinlik Yeri:
Karapınar Mah. 27105 Sokak, Belediye Yüzme Havuzu Arkası
Tarih: 16 Mayıs 2025, Cuma
Saat: 10:00 – 14:00
Kaynak : PHA