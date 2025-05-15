“Engelli bireyin değil, ailesinin geliri esas alınıyor; bu adaletsizliği bitireceğiz”

Fatih Erbakan, engelli maaşı bağlanırken bireyin değil ailesinin gelirinin esas alınmasının büyük bir haksızlık yarattığını belirterek şunları söyledi:

“İktidarımızda engelli maaşı bağlanırken bireyin değil, engelli bireyin kendi geliri esas alınacak. Aile geliriyle engelli bireylerin haklarının kısıtlanması adil değildir. Bu uygulamayı değiştirerek, gerçek ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesini sağlayacağız.”

“Engelli vatandaşlarımız araçlara erişemiyor, ÖTV'siz alımda düzenleme yapılmalı”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı, engelli vatandaşların ÖTV muafiyetli araç alımında yaşadığı sıkıntılara da değindi. Erbakan, mevcut uygulamadaki fiyat limiti, yüzde 40 yerlilik oranı ve 10 yılda bir yararlanma şartlarının engelli bireyleri mağdur ettiğini belirtti:

“Bu konuda yapılacak düzenlemeyle fiyat limiti kaldırılacak, yerine motor hacmi sınırlaması getirilecektir. Araç alımındaki 10 yılda bir yararlanma süresi de 5 yıla indirilecektir. Engelli vatandaşlarımızın kaliteli, güvenli ve ihtiyaçlarına uygun araçlara erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.”

Erişilebilirlik, ulaşım ve sosyal alanlarda dönüşüm sözü

Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için kapsamlı çalışmalar yürütüleceğini belirten Erbakan, Türkiye genelinde erişilebilirliği artıracaklarını belirtti. Yapılacak düzenlemeler arasında şu başlıklar öne çıktı:

Trafik ışıkları, toplu taşıma araçları ve duraklarda sesli anons sistemlerinin yaygınlaştırılması,

Mevcut park ve oyun alanlarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi,

Kaldırımlar, yaya geçitleri, kamu binaları ve sosyal alanlarda erişilebilirlik tedbirlerinin zorunlu hale getirilmesi,

“Engelsiz ulaşım araçlarının” tüm illerde hizmete girmesi.

“İstihdam oranı yüzde 6’ya çıkarılacak, medikal ihtiyaçlar ücretsiz olacak”

Fatih Erbakan, engelli bireylerin ekonomik bağımsızlığını önemsediklerini belirterek kamu ve özel sektörde engelli istihdam oranını artıracaklarını duyurdu:

“TÜİK verilerine göre ülkemizde yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımız var. Engelli istihdam oranı kamu ve özel sektörde yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarılacaktır. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın kullandığı araç-gereç ve medikal ürünlere tamamen ücretsiz erişimini sağlayacağız.”

“Geçinilemeyecek maaşlarla değil, onurlu bir yaşamla destekleyeceğiz”

Engelli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten Erbakan, sosyal devlet anlayışıyla bu gelirlerin artırılacağını ifade etti:

“Çalışamaz durumda olan engelli bireylerimizin bugün verilen aylıkla hayatlarını sürdürmeleri mümkün değildir. Bu maaşlar yaşam şartlarına uygun şekilde yükseltilecektir.”

Kaynak : PHA