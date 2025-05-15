“Vekil borsası açtılar, Erdoğan kimin partiden geldiğini bilmiyor”

Çömez, iktidarın 400 milletvekiline ulaşarak anayasa değişikliğini referandumsuz geçirmek için milletvekili transferleriyle Meclis aritmetiğini değiştirmeye çalıştığını öne sürerek şunları söyledi:

“Ne olursa olsun 400’ü geçelim istiyorlar. O yüzden vekil borsasını açtılar. Erdoğan, kendi partisine transfer ettiği vekilin nereden geldiğini bilmiyor.”

Çömez, bu süreçte AKP, MHP, HÜDA PAR ve DEM Parti arasında fiilen bir ittifak kurulduğunu savundu ve “Biz de milletimizle birlikte bir Kuvayı Milliye ittifakı kuruyoruz” dedi.

“50 bin kişinin katilinden medet umar hale geldiniz”

İktidarın son dönemde kullandığı “terörsüz Türkiye” söylemlerini eleştiren Çömez, “23 yıldır çalışmadığınız bir konuyla ilgili şimdi ‘dağlarda çiçek açacak’ diyorsunuz” ifadelerini kullandı. 50 bin kişinin katili olan Abdullah Öcalan’ın mesajları üzerinden çözüm arayışına girildiğini iddia eden Çömez, şöyle konuştu:

“Bu alçak örgütten gelecek bir mektuptan medet ummak, yıllardır şehit verdiğimiz mücadeleye ihanet olur. Süleyman Soylu ‘86 terörist kaldı’ demedi mi? Şimdi bu alçak örgüt kongre yapıyor, siz çiçekle karşılıyorsunuz.”

“Ne AKP ne MHP ne de CHP’den kırmızı kart geldi”

PKK'nın Lozan Anlaşması’na, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesine ve Türklük kavramına yönelik açıklamalarına karşı hiçbir siyasi partiden güçlü bir itiraz gelmediğini savunan Çömez, CHP’yi de sessiz kalmakla eleştirdi:

“Lozan’ı imzalayan İsmet İnönü, CHP’nin kurucusu. Bekledik ki CHP bu örgüte kırmızı kart göstersin, ama olmadı. İktidardan, küçük ortaklarından, ana muhalefetten bir ses duyamadık.”

“Büyük Ortadoğu Projesi tıkır tıkır işliyor”

Konuşmasında Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Çömez, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında Irak’ın bölündüğünü, şimdi aynı sürecin Suriye’de yaşandığını öne sürdü:

“Fırat’ın doğusunda 100 bin kişilik bir terör ordusu kuruldu. İsrail ve ABD, binlerce hava saldırısı yaptı, sağlam kalan silahları PKK'nın uzantılarına verdi. Irak’ın kuzeyinden Akdeniz’e kadar ulaşan bir terör koridoru kuruldu.”

“PYD/YPG tasfiye olacak mı, olmayacak mı?”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben sorular yönelten Çömez, şunları kaydetti:

“PYD/YPG silah bırakacak mı? Yoksa koltuk uğruna ‘unutalım, adını değiştirelim’ mi diyeceksiniz? Türk Ceza Kanunu ve infaz yasasının değişmesiyle ilgili pazarlıklar yürütülüyor. Hedef 7 bin PKK’lının serbest kalması. Bunların 4 bin 500’ü aktif terör eylemlerine katılmış.”

“DEM Parti’nin gündemi çok açık: Anayasada Türklük kavramı kaldırılsın”

Çömez, DEM Parti’nin taleplerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa’nın giriş bölümünün ruhu değiştirilsin, Anayasa 42 değişsin, Kürtçe eğitim dili olsun, Türklük kavramı çıkarılsın istiyorlar. Kimsenin etnik kimliğiyle ilgilenmiyoruz. Ama kapalı kapılar ardında yapılan bu pazarlıklar kabul edilemez.”

“Milletin temsilcileri buradadır”

Konuşmasının sonunda “ihanet cephesi hangi adımı atarsa atsın milletin temsilcileri buradadır” diyen Turhan Çömez, İYİ Parti’nin anayasa ve devletin üniter yapısı konularında kararlı bir mücadele yürüttüğünü vurguladı:

“Aziz milletimiz bilsin ki; biz milli bir duruşun, Kuvayı Milliye’nin bugünkü temsilcileri olarak, Türk milletinin bölünmesine, kimliğinin sulandırılmasına, hukukun çiğnenmesine karşı durmaya devam edeceğiz.”

Kaynak : PHA