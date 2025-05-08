Çölyak hastalığı, her 100 kişiden 1’ini etkiliyor ancak hastaların büyük çoğunluğu çölyaklı olduğunu bilmeden hayatına devam ediyor. Fark edilmeyen çölyak hastalığı ise ciddi sağlık problemlerine yol açabiliyor.İSTANBUL (İGFA) - 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü yaklaşırken, çölyak hastalığının geç teşhisi ve toplumda yeterince tanınmaması yeniden gündemde.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 166 bin 614 çölyak hastası bulunurken, uzmanlar bu sayının 850 bine ulaşabileceğini tahmin ediyor. Belirtilerin diğer hastalıklarla karışması nedeniyle teşhis gecikebiliyor. Tedavi edilmediğinde kansızlık, depresyon, kısırlık ve kanser gibi ciddi sorunlara yol açabilen çölyak için erken teşhis kritik önem taşıyor.

Sektör temsilcilerinden ozelbeslenme.com kurucusu İsmail Cem Erzincanlı, çölyak hastalığının sindirim, bağışıklık ve sinir sistemini etkileyen ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirterek, “Tek tedavisi glutensiz beslenme. Ancak teşhis edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Çoğu hasta, çölyak olduğunu bilmeden yaşıyor. Erken teşhis hayati” dedi.

Biocard Çölyak Testi’nin, parmaktan alınan bir damla kanla 5 dakikada yüzde 96,7 duyarlılıkla ön tanı sağladığını vurgulayan Erzincanlı, testin çölyak şüphesi olanlar, hastaların aile üyeleri ve otoimmün hastalığı bulunanlar için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

ÇÖLYAK BELİRTİLERİ NELER?

Çölyak hastalığı; karın ağrısı, şişkinlik, ishal, kabızlık, reflü, baş ağrısı, depresyon, eklem ağrıları, saç dökülmesi, cilt döküntüleri, kansızlık, vitamin eksiklikleri, diş mine bozukluğu, tırnak kırılması ve kas ağrıları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Kadınlarda adet düzensizlikleri, kısırlık, tekrarlayan düşüklere; erkeklerde ise hormonal dengesizlik ve iktidarsızlığa neden olabiliyor.