DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, konuyla ilgili Perre Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sırrı yoldaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatı boyunca barışın, adaletin ve halkların kardeşliğinin savunucusu olan Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmak ve halkımızla birlikte yasımızı paylaşmak için Adıyaman’da bir taziye programı düzenliyoruz. Tüm dostlarımızı bu ortak yas buluşmasına davet ediyoruz.”

Adıyaman’da Taziyeler 9-11 Mayıs Tarihleri Arasında Kabul Edilecek

Önder ailesi ve DEM Parti Adıyaman İl Örgütü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, taziye programı 9, 10 ve 11 Mayıs 2025 tarihlerinde, Adıyaman Merinos Taziye Evi’nde gerçekleştirilecek. Cuma, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan taziyede, ziyaretler her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında kabul edilecek.

Aile, hastane sürecinden bugüne kadar acılarını paylaşan ve dayanışma gösteren tüm dostlara teşekkürlerini iletti.

Tedavi Süreci ve Vefat

Sırrı Süreyya Önder, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede akciğer kanseri tedavisi görüyordu. 4 Mayıs 2025 Pazar günü, 62 yaşında hayatını kaybetti. Önder için ilk resmi tören 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlendi. Ardından cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’ne getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

DEM Parti yetkilileri ve milletvekilleriyle birlikte binlerce kişinin katıldığı törenlerde, Önder’in mücadeleyle geçen hayatı ve halklar nezdindeki yeri bir kez daha vurgulandı.

Kaynak : PHA