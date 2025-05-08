Kesim Ücreti 40 TL'den 400 TL'ye Yükseldi

Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce 40 TL olan hayvan kesim fişi, 400 TL’ye çıkarıldı. Mezbahanede uygulanacak bu yeni tarife, özellikle Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar arasında endişe ve tepkiye neden oldu. Kararın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte kesim hizmetlerinden faydalanacak yurttaşların maliyetlerinin ciddi oranda artması bekleniyor.

Muhalefet Zam Kararına Karşı Çıktı

Mecliste HÜDA PAR ve Saadet Partisi’ne mensup belediye meclis üyeleri, alınan zamma itiraz etti. Yüzde 1000 gibi yüksek oranlı artışın dar gelirli vatandaşları zor durumda bırakacağını savunan muhalefet üyeleri, kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ancak AK Parti grubunun meclis çoğunluğu sayesinde düzenleme oy çokluğuyla kabul edildi.

İçme Suyuna Yapılan Zam Sonrası Yeni Tepki

Kahta Belediyesi daha önce de içme suyu ücretlerine yaklaşık yüzde 300 oranında zam yapmış, bu karar da kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu. Mezbaha hizmetlerine yönelik yapılan son zamla birlikte belediyenin ekonomik düzenlemeleri bir kez daha vatandaşların tepkisini çekti.

Kurban Bayramı Öncesi Endişe

Özellikle Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların belediye mezbahanesinden faydalanma oranının artacağı dikkate alındığında, yeni ücret tarifesinin bütçeleri zorlayabileceği ifade ediliyor. Hayvancılıkla uğraşan üreticiler de kesim hizmetlerine yönelik bu oranda bir artışın sektöre olumsuz yansıyacağını dile getiriyor.

Kaynak : PHA