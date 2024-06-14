Bugün, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erdi ve öğrenciler karnelerini alarak 90 günlük tatile başladı. Şeref Cengiz İlkokulu'nda düzenlenen törende, minik öğrenciler karnelerini ve karne hediyelerini Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'dan teslim aldı. Vali Varol, öğrencilere karnelerini verirken onlarla sohbet edip emeklerinden dolayı tebrik etti.

Karne dağıtım töreninin ardından Vali Osman Varol, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün çocuklarımızın karne heyecanına ortak olduk. Ben öncelikle hem öğrencilerimizi hem de heyecanla onların bugününü bekleyen velilerimizi tebrik ediyorum. Yine bu kapsamda, bütün bir yıl boyunca onlara emek veren çok kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Onlara ve öğrencilerimize iyi bir tatil diliyorum."

Kaynak : PHA