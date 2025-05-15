“Ne Irak’ta ne Suriye’de teröre tahammülümüz kalmamıştır”

Erdoğan, Türkiye’nin 22 yıllık AK Parti iktidarı boyunca durduğu noktadan sapmadığını vurgulayarak, “Üstelik bugün her bakımdan çok daha güçlüyüz. Ne Irak’ta ne Suriye’de, sınırlarımızda terör örgütlerinin bulunmasına tahammülümüz hiçbir zaman olmadı, bundan sonra hiç olmayacak” ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin bölgedeki kullanım süresinin sona erdiğini kaydeden Erdoğan, “Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır” dedi.

“Silahı tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bölücü terör örgütünün kendisini feshedeceğine ve silah bırakacağına dair açıklamasına da değindi. Bu süreci "müspet bir gelişme" olarak niteleyen Erdoğan, sürecin Milli İstihbarat Teşkilatı ve güvenlik birimleri tarafından titizlikle takip edildiğini belirtti. “Silahı ve şiddeti tamamen terk edene suhuletle yaklaşırız. Ancak terörle ısrar edenle mücadelemizden bir adım geri atmayız” dedi.

“Türk, Kürt, Arap birlikte var oldu, birlikte hükmetti”

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Erdoğan, "Malazgirt, Türk, Kürt ve Arap’ın ortak zaferidir. Çaldıran, Ridaniye, Kudüs ve İstanbul’un fethi, ortak mirasımızdır. Bu coğrafyada ittifak yapınca cihana hükmettik. Ayrışınca hep birlikte kaybettik" ifadelerini kullandı.

“Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz” diyen Erdoğan, Türkiye’nin birliğine kast eden her türlü girişimin karşısında olacaklarını dile getirdi.

“Terörsüz Türkiye, en büyük eserimiz olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında AK Parti teşkilatlarına seslenerek, “Şehirlerinize döndüğünüzde ev ev dolaşacak ve diyeceksiniz ki: ‘Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli birlikte ne yapıyorsa bu millet için, bu vatan için yapıyor.’ Yapıcı üslubu terk etmeyeceksiniz. Milletimizin hakkını ve hukukunu koruyacaksınız” dedi.

“Terör meselesini geride bıraktıktan sonra Türkiye bambaşka bir ülke olacak. O zaman huzur artacak, üretim artacak, refah artacak” diyen Erdoğan, Türkiye’nin ayağındaki “yarım asırlık pranganın” sökülüp atılacağını söyledi.

“Türkiye diplomaside ve ekonomide yeni bir lige çıkıyor”

Erdoğan ayrıca Türkiye’nin diplomatik temaslarının hızlandığını belirterek, “Bugün Sayın Zelenski ve heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladık. Dün Sayın Trump, Muhammed bin Selman ve Ahmed Şara ile telekonferans yaptık. Son 5 günde Putin, Macron, Meloni ile görüştüm. Yarın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için Arnavutluk’a gidiyorum” dedi.

“Türkiye’nin ufku açılıyor. Türkiye diplomaside, ekonomide, ticarette, turizmde yeni bir lige geçiyor. Terörsüz Türkiye ile en büyük eserimizi inşa edeceğiz” ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun tüm kadrolarla birlikte adım adım gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaynak : PHA