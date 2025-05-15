Muhtar İlik, mahallelerinde Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt çalışmalarının beton mikserleri nedeniyle zarar gördüğünü belirterek şunları söyledi:

“Beton Mikserleri Yeni Asfalt Yolları Tahrip Ediyor”

“Mahallemizde yollarımız asfaltlandı ancak bu yollar beton mikserleri ve tonajlı araçlar tarafından sürekli kullanılıyor. Rampa çıkarken mikserlerden dökülen betonlar yollarımıza ciddi zarar veriyor. Bu betonlar caddeye döküldükten sonra temizlenmediği için donarak tümsek haline geliyor. Bu durum hem trafik güvenliğini tehdit ediyor hem de belediyenin yaptığı hizmetleri boşa çıkarıyor.”

“Yollarda Donan Betonlar Kazaya Neden Oluyor”

Beton mikserlerinden dökülen betonların özellikle keskin virajlarda kazalara neden olabileceğini vurgulayan Muhtar İlik, beton döküntülerinin zamanla katılaşarak yol yüzeyinde tehlikeli engeller oluşturduğunu söyledi. Ayrıca hafriyat kamyonlarının da belirlenen alanlar dışına atık boşalttığını dile getirdi.

“Devletin Hizmetine Zarar Veren Bu Yaklaşım Kabul Edilemez”

İlik, firmaların çevreye ve kamu hizmetlerine zarar verdiğini ifade ederek, yetkililerin artık duruma müdahale etmesi gerektiğini şu sözlerle dile getirdi:

“Devletin, belediyenin yaptığı hizmetleri hiçe sayan, sadece kar hırsıyla hareket eden bazı firmalar adeta kaş yapayım derken göz çıkarıyor. Ne merhamet ne vicdan kalmış. Bu tabloyu kabul etmek mümkün değil. Tüm yetkilileri göreve çağırıyorum. Bu firmalara en ağır cezai işlemler uygulanmalıdır.”

Çevreye Ve Trafiğe Olumsuz Etki

Vatandaşlar da yollarda oluşan beton döküntülerinin hem araçlarına zarar verdiğini hem de sürüş güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, belediyeden ve ilgili kurumlardan denetimlerin artırılmasını talep ediyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin bilgi edinilemedi.

Kaynak : PHA