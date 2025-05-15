Malazgirt Anaokulu, Sümer Anaokulu, Pınar Anaokulu ve Nene Hatun Anaokulu iş birliğiyle hazırlanan sergi; çocukların hayal gücünü, ailelerin katılımını ve sıfır atık ilkelerini sanatın evrensel diliyle bir araya getiriyor.

“Her Kuklanın Bir Hikayesi Var”

Serginin açılışında konuşan Malazgirt Anaokulu Müdiresi Benhur Devran, projeye dair şu ifadeleri kullandı:

“Bir Tutam Kağıt, Bir Dünya Kukla sergimiz 14 Mayıs saat 13.00 itibarıyla sizler için açıldı. 20 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek olan bu sergi, ailelerin eğitim yolculuğuna dahil olduğu, çocukların hayal gücünün ve dokunuşlarının birer kuklaya dönüştüğü bir yolculuğun izini taşıyor. Erdem Değer Eylem çerçevesinde, çevreye duyarlı ve dönüşüm odaklı bir anlayışla hazırlandı.”

Müdire Devran, projede Adıyaman’ın kültürel dokusunun da işlendiğini belirterek; “Masal anlatan ninemiz, geleneksel düğün kompozisyonumuz, Anadolu tarımından bir kesit ve komşuluk ilişkileri gibi pek çok kültürel unsur da sergiye yansıdı” dedi.

“Veliler Kağıtlarını Aldı, Kuklalarını Yaptı”

Sergide yer alan yüzlerce kukla, velilerin çocuklarıyla birlikte sınıflarda gerçekleştirdiği atölye çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Kağıt, un ve su ile yapılan kukla başları; doğaçlama kostüm ve karakter tasarımlarıyla zenginleştirildi.

Projeye katılım çağrısını hatırlatan Devran, sergiye dair mesajını şöyle sonlandırdı:

“Bir çağrıyla başlamıştık; ‘Kağıdını kap gel, kukla yapalım’ demiştik. Şimdi bir çağrıyla da bitirmek istiyorum: Sıfır atıkla sıfır soruna ulaşmak aslında çok kolay. Yeter ki başlangıcımız yarın değil, bugün, tam da şimdi olsun.”

Ziyaret Bilgisi:

Sergi Adı: Bir Tutam Kâğıt, Bir Dünya Kukla

Tarih: 14 – 20 Mayıs 2025

Yer: Kommagene Kültür Merkezi, Adıyaman

Ziyaret Saatleri: Mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak gezilebilir.

Kaynak : PHA