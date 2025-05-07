Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüs alanında bulunan A bloktaki eğitim salonunda düzenlenen 2025 yılı ilk Palyatif Bakım Sertifikasyon Programına Başhekim Yardımcısı Eğitim Birim Sorumlusu Prof.Dr. Çapan Konca, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan, Eğitim Hemşireleri ve kursiyerler katıldı.

Program Sorumlusu Esra Bilgin Alıcı, tarafından kursa katılan kursiyerlere yönelik Palyatif Bakım, ciddi bir hastalıkla yaşamak durumunda olan hastalar için semptomların azaltılması, yaşam kalitesinin arttırılması ve stresin minimuma indirilmesi gibi amaçlarla uygulanan özelleştirilmiş tıbbi bakımlar hakkında bilgi aktarıldı.

Eğitim Birim Sorumlusu Prof.Dr. Çapan Konca, Sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması için sertifika programlarının önemini vurgulayarak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak : PHA