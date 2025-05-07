“Sırrı Süreyya Önder bu memleketin birleştirici harcıydı”

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Aslan, Sırrı Süreyya Önder’in yalnızca Adıyaman’ın değil, tüm Türkiye’nin ortak değeri olduğuna dikkat çekti. Aslan, “Sırrı Süreyya Önder, bu ülkenin birleştirici harcıydı. Barış sürecinin mimarı, halkın dilini konuşan, memleketin her yanına dokunan bilge bir insandı. Adıyaman’ın öz evladıydı. Ölümüyle bile insanları birleştirdi. Böyle bir değere vefa göstermek hepimizin boynunun borcudur” ifadelerini kullandı.

“Bu isim uluslararası görünürlüğe sahip bir yere verilmeli”

Mahmut Aslan, Adıyaman halkının Önder’i unutmayacağını vurgularken, böylesi büyük isimlerin sadece park, cadde veya sokağa değil; daha görünür ve anlamlı alanlara adlarının verilmesi gerektiğini belirtti. “Bu isim öyle bir yere verilmeli ki, hem Türkiye görsün hem dünya duysun. Havalimanı gibi uluslararası önemi olan yerler, böyle değerli insanlar için en uygun yerlerdir. Sırrı Süreyya Önder ismi Adıyaman Havalimanı’na çok yakışır” dedi.

Türkiye’de benzer uygulamalara dikkat çekti

Türkiye’deki benzer örnekleri hatırlatan Aslan, “Mardin, Nobel ödüllü Aziz Sancar’ı unutmadı. Van, eski Başbakan Ferit Melen’in adını yaşatıyor. Hakkari, Şerafettin Elçi’yi; İzmir ise Adnan Menderes’i unutmuyor. Biz neden kendi evladımızı unutalım? Adıyaman bu konuda öncülük etmelidir” sözleriyle yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak : PHA