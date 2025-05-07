Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Eski Çarşı’nın rezerv yapı alanı ilan edilmesi, bölgede yıllardır ticaret yapan esnafların tepkisine neden oldu. Esnaf adına açıklamada bulunan Abdullah Muhan, yaşanan sürecin şeffaf yürütülmediğini, hak sahiplerinin görüşlerinin alınmadığını ve ciddi mağduriyetler yaşandığını ifade etti.

“Ağır hasarlı gösterilen yapılar aslında sağlamdı”

Muhan, esnafın tamamının mahkemeye sunduğu hasar tespit belgelerinde dükkânların az ya da orta hasarlı olduğunun ortaya konmasına rağmen, bölgenin hangi gerekçeyle ağır hasarlı sayılarak rezerv alan ilan edildiğini sorguladı. Açıklamasında, “Aşağı Çarşı'yı hangi dayanakla rezerv alana çevirdiniz? Mahkeme belgelerinde yapılar sağlam görünüyor, buna rağmen dönüşüm süreci dayatılıyor. Bu kararın hukuki ve teknik dayanağını kamuoyuna açıklayın” dedi.

“Alternatif sunulmadan tahliye isteniyor”

Esnaf, uzun yıllardır ticaret yaptıkları dükkânların hiçbir geçici ya da kalıcı alternatif sunulmadan boşaltılmasının istendiğini belirtti. “Bizler ilçemizi güzelleştirecek, daha güvenli mekânlarda çalışmak istiyoruz. Ancak bu haliyle elimizden ekmek teknemiz alınıyor. Ekonomik krizin içinde geçimimizi sağlayamayacağımız bir sürece sürükleniyoruz” ifadelerine yer verildi.

“Verilen sözler tutulmadı, dükkan kiraları el yakıyor”

Proje başında esnafa geçici ticaret alanları sağlanacağı yönünde sözler verildiğini belirten Muhan, bu sözlerin tutulmadığını söyledi. Kahta’daki dükkan kiralarının artmasıyla birlikte birçok esnafın yeni bir iş yeri bulmasının imkânsız hale geldiğini aktaran Muhan, “Kiralar fahiş seviyelere ulaştı. Birçok esnaf kepenk indirme noktasında. Alternatif gösterilmeden tahliye, ticari faaliyetlerin durması anlamına geliyor” dedi.

“100 metrekare dükkandan 40 metrekareye düşürüldük”

Mülk sahiplerinin haklarının da ciddi şekilde sınırlandığını dile getiren esnaf, projede mevcut dükkânların küçültüldüğünü ve kalan alanların müteahhit firmaya bırakıldığını iddia etti. Muhan, “100 metrekarelik dükkânımızdan yalnızca 40 metrekaresi bize veriliyor. Kalan 60 metrekare müteahhite kalıyor. Biz ise bu küçültülmüş alanı tekrar satın almak zorunda bırakılıyoruz. Bu adaletli bir dönüşüm değil” dedi.

“Tarihi ve kültürel yapı yok sayılıyor”

Esnaf, Kahta Belediye Başkanı’nın çarşının tarihi dokusunun korunacağı yönündeki açıklamalarına rağmen, projede yer alan yüksek apartman bloklarının bu dokuyu tamamen yok edeceğini savundu. Eski Çarşı’nın sadece bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda bir yaşam ve kültür alanı olduğunu belirten açıklamada, “Üç kuşaktır bu çarşıda esnaflık yapanlar var. Burada komşuluk var, mahalle kültürü var. Rant uğruna bu düzen bozulmasın” denildi.

“Hukuki mücadelemiz sürecek”

20 Nisan 2025 tarihinde başlaması planlanan yıkım ve tahliye sürecine karşı esnafın hukuk mücadelesi başlattığı öğrenildi. Sürecin iptali ve yeniden gözden geçirilmesi için dava açıldığını belirten esnaflar, yetkililerden mağduriyetlerin giderilmesine yönelik somut adımlar beklediklerini söyledi.

Kaynak : PHA