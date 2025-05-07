Ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin katıldığı festivalde, öğrenciler hem eğlenceli anlar yaşadı hem de İngilizce dil becerilerini sergileme imkânı buldu.

Festivalin ilk aşamasında yarışan öğrenciler, daha önce okudukları İngilizce kitaba ilişkin yapay zeka destekli sistem aracılığıyla yöneltilen soruları İngilizce olarak yanıtladı. Bu sayede öğrenciler hem dil bilgilerini hem de okuduğunu anlama düzeylerini ölçme fırsatı elde etti.

Katılımcı öğrencilerin gösterdiği performans izleyicilerden büyük alkış alırken, yarışmalar renkli ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

İngilizce Dil Festivaliyle ilgili olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, “Bu yıl bir kez daha öğrencilerimizin dil alanındaki başarılarına tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduk. Festivalimiz sayesinde öğrencilerimiz hem akademik anlamda kendilerini geliştiriyor hem de özgüven kazanıyorlar. Organizasyonda emeği geçen Proje Koordinatörü Halil İbrahim Demirci, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize ve katılım sağlayan öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimizi desteklemeye ve onları uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA