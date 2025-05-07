UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve her yıl binlerce yerli-yabancı turisti ağırlayan Nemrut Dağı, son üç yılın en yoğun gün doğumu anına sahne oldu.

Sezonun hareketli başladığını dile getiren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan; “Bu hafta boyunca havanın açık ve rüzgârsız olmasıyla birlikte yaklaşık Bin ziyaretçi, güneşin dev heykellerin arasından yükselişini izlemek üzere sabahın erken saatlerinde zirveye akın etti. Ziyaretçiler, Kommagene Krallığı’nın eşsiz kalıntıları arasında güneşi selamlarken, Nemrut’un büyüleyici atmosferi adeta görsel bir şölene dönüştü. Yerli turistlerin yanı sıra farklı ülkelerden gelen yabancı turistler de yoğunlukta dikkat çekerken, bazı ziyaretçiler bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf ve video çekimleri yaptı. Ziyaretçilerimize en güzel şekilde ağırlamaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA