Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan son Kore Gazisi Mustafa Süt, misafir ettiği Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi üyelerine savaş hatıralarını anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi üyeleri, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mesut Polat ile birlikte Kahta ilçesine bağlı Karadut köyünde yaşayan Mustafa Süt'ü ziyaret etti. Kimlikte 95 yaşında görünen ancak gerçek yaşının 110 olduğu belirtilen Süt'e çocuklar, Kore Savaşı ve cephede yaşadıklarıyla ilgili sorular yöneltti.

Türkçe konuşamayan Mustafa Süt, yaklaşık 36 gün süren deniz yolculuğunun ardından Kore Yarımadası'na ulaştıklarını belirterek, burada yaklaşık 10 ay boyunca zor şartlar altında görev yaptıklarını anlattı. Kore'de kaldığı süre içerisinde 3 kez savaşa girdiğini ifade eden Süt, savaş sırasında aynı köyden bir kişinin atılan el bombası sonucu bacaklarını kaybettiğini söyledi.

Çocuklarla sohbet ederken zaman zaman duygusal anlar yaşayan Mustafa Süt, Türk askerinin Kore'de korkusuzca mücadele ettiğini dile getirdi.

Ziyaretle ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mesut Polat, 'Adıyaman Çocuk Hakları Komitemiz ile asırlık çınarlarımızı bir araya getiriyoruz. Bu proje kapsamında Adıyaman'da son Kore Gazimiz olan Mustafa Amcamızın evine misafir olduk. Gazilik unvanıyla ilgili, savaşlarla ilgili geçmişten günümüze ışık tutan, çocuklarımıza ışık tutan bir sohbet gerçekleştirdik. Gazimiz şu an resmi yaşı 95 olmasına rağmen kimliğe geç yazıldığı için 110 yaşında olduğunu söylemişti. Allah'a dua ediyoruz, hayırlı güzel ömürler versin' dedi.

Komite üyesi Hanım Güler ise, 'Bugün Adıyaman'daki son Kore gazimizi ziyarete geldik. Gelecek nesillere birkaç aktarım yaptı. Bize de bayağı tavsiyeleri oldu. Orada neler yaşadığını anlatırken kendisi de duygularını hala yaşıyordu. Biz de onunla beraber duygulandık ve çok onur verici bir şey' diye konuştu.