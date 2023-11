Tahmini Okuma Süresi: dakika

İlçe merkezinde Samsat Belediyesi önlüğünde İsrail tarafından Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıdan etkilenen sivillerin ihtiyaçlarını karşılanması için ilçe merkezinde başlatılan yardım kampanyasında çocuklar kumbaralarını, yaşlılar kefen parasını, kadınlar biriktirdikleri altınlarını getirerek destek oldu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın girişimiyle başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar akın etti.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat'ın girişimiyle Samsatlılar Gazze için seferber oldu.

"Uluslararası kamuoyunun duyarsız kalması insanlık vicdanını derinden yaralıyor"

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırı uluslararası kamuoyunun duyarsız kalması insanlık vicdanını derinden yaraladığını belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,"İsrail'in 7 Ekim günü başlattığı füze saldırıları ve bilahare devreye soktuğu kara ve hava harekâtı neticesinde bugüne kadar, aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu ve çoğunluğu sivil olan 2500’ü aşkın Filistinli ölmüş, 9000’den fazla masum sivil yaralanmıştır. Son olarak Gazze’de Al Ahli Baptist ve Al Mamedani hastanelerine yapılan saldırı neticesinde 500 sivil katledilmiştir. İsrail'in insanlık vicdanına ve uluslararası hukuka tümüyle aykırı, devlet terörü niteliğindeki bu saldırıları, bölgede yaşanan insanlık trajedisini daha da derinleştirmiştir. Her geçen saat, yıllardır abluka ve kısıtlamalar altında, son derece zor şartlarda hayatlarını sürdürmeye çalışan Gazze'deki masum Filistin halkına, daha çok ölüm ve sefalet getirmektedir. Söz konusu trajediye uluslararası kamuoyunun duyarsız kalması insanlık vicdanını derinden yaralıyor."dedi.

"Birleşmiş Milletlerin artık uyanmasını bekliyoruz"

Vatandaşların kefen parasını getirdiğini, yastık altlarını boşaltarak yardıma koştuklarını ve katil İsrail devletinin bu zulmün bir an önce terk etmesini tavsiye Başkan Fırat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bütün Samsat, birlik, beraberlik, kardeşlik içinde Gazze'deki kardeşleri için yardım kampanyasına koşuyor. Evdeki altınlarını bozup buradaki kutulara bağış olarak veriyor. Herkesin emeğine sağlık. Gazze'deki kardeşlerimizin bir an önce bu zulüm altında kalkmaları katil İsrail devletinin bu zulmün bir an önce terk etmesini tavsiye ediyor, hani kutsal kitabınızda öldürmeyeceksiniz emrini almıştınız. Bu hiçbir inanca sığacağını düşünmüyor Birleşmiş Milletlerin artık uyanmasını bekliyoruz. Bu insanlık dramına dur demesini bekliyoruz."

Başkan Fırat, son olarak toplanan yardımların en kısa zamanda Gazze halkına ulaştırılacağını söyledi.



Kaynak : PHA