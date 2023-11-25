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Adıyaman'ın manevi önderlerinden Seyda Hoca, Samsat Belediye Başkanı ve Adıyaman Belediye Başkan aday adayı Halil Fırat'ı ziyaret ederek dua etti.

Başkan Fırat ve Seyda Hoca uzun bir sohbetle bir araya geldi. Seyda Hoca, Başkan Fırat'a; Samsat'ta yaşanan depremler sonrası yaptığı güzel çalışmalar ve Safvan Bin Muattal Külliyesi ile ilgili gayretleri nedeniyle takdirlerini sunup, çıktığı Belediye Başkanlığı yolunda da başarılar dileyip, dua etti.

Başkan Fırat, Seyda Hoca'ya, Safvan bin Muattal türbesi ile Samsatlı vatandaşlara teslimi tamamlanan konutlar ve Adıyaman halkı için yapılacakları anlattı. Samsat Belediye Başkanı ve Adıyaman Belediye Başkan aday adayı Halil Fırat, Adıyaman belediye başkan adayı olarak ilan edilmesi halinde hayata geçireceği projeler hakkında bilgi verdi, hayır duasını istedi.

Kaynak : PHA