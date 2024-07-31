Adıyaman Valisi Osman Varol'un eşi Funda Varol, Samsat ilçesini ziyaret ederek kadınların toplumsal hayata daha fazla katılımını sağlamak amacıyla kurulan Aile Destek Merkezini ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kurulan bu merkezde, kadınların çeşitli alanlarda eğitim alarak yeteneklerini geliştirmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları hedefleniyor.

Funda Varol, kuaförlükten dikiş nakışa, el sanatlarından seramiğe, okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim kurslarına kadar birçok alanda faaliyet gösteren Aile Destek Merkezindeki kursları gezdi. Ziyaret sırasında merkezde yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı. Kadınların el emeği göz nuru eserlerini inceleyen Varol, kursiyerlerin çalışmalarına hayran kaldığını belirtti ve onlara başarılar diledi.

Kadınların toplumsal hayatta daha aktif rol almalarının önemine değinen Funda Varol, Aile Destek Merkezinin bu amaç doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları takdirle karşıladığını ifade etti. Merkezin, kadınların hem kişisel gelişimlerine hem de ekonomik özgürlüklerine katkıda bulunduğunu belirten Varol, bu tür projelerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Ziyaret sırasında kursiyerlerle de sohbet eden Funda Varol, onların deneyimlerini dinleyerek istek ve taleplerini aldı. Kursiyerler, merkezin sunduğu imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Funda Varol'a nazik ziyareti için teşekkür ettiler.

Kaynak : PHA