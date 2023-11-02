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Vali Şıldak, sabah saatlerinde Haliliye ilçesinde bulunan Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisindeki danışma, bekleme alanı ve hasta kayıt birimlerini inceleyerek, yeşil alan, sarı alan, kırmızı alan, enjeksiyon odası, tedavi alanı, tomografi, kontrol noktası ve güvenlik noktasında da denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Karaköprü ilçesindeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Acil ve Semt Polikliniğine geçen Vali Şıldak, burada hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, Diş Hastanesindeki polikliniklerde çalışmaları inceledi. Diş hastanesinde muayene olan küçük bir çocuğu cesaretinden dolayı takdir eden Vali Şıldak, ayrıca cesaret diplomasıyla da ödüllendirdi.

Hastane ziyaretlerine devam eden Vali Şıldak, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ziyaretinde ise poliklinik muayene alanlarını inceleyerek, hastalara ve refakatçilerine daima güler yüzle yaklaşıldığı için sağlık personeline teşekkür etti.

Kentte yapımı son hızıyla devam eden şehir hastanesi inşaatını da yerinde inceleyen Vali Şıldak, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İnşaat içerisinde bulunan bölümlerdeki çalışmaları da gözlemleyen Vali Şıldak, şehir hastanesinin faaliyete girdiğinde kente rahat bir nefes aldıracağını söyledi.

Son olarak Eyyübiye ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret eden Vali Şıldak, polikliniklerde tedavi gören hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun temennilerinde bulundu. Bir süre Başhekim Alev Esercan’ı da ziyaret eden Vali Şıldak, daha sonra bütün hastane başhekimleri ile kentteki sağlık çalışmalarıyla ilgili bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Şıldak, “Vatandaşımız buralara gelecek ki şifa bulsun, memnun ayrılsın. Bu noktada biz tabi ki insanımıza güler yüzle hizmet sunmalıyız. Elbette ki sağlık çalışanlarımızın zorlukları var, fakat buraya gelen insanlarımızın da en başta yoksunluk içerisinde sağlık yönüyle bir teşhis amaçlı sağlık kuruluşlarında bulunduklarını unutmadan, empati kurarak, bütün personelimizin ona göre bir davranış şekli içerisinde olması çok önemlidir. Bunun da yapıldığını görüyoruz, artık ülkemiz bu konuda çok mesafe aldı.” dedi.

“Sağlık sektöründe kalite arttı”

Ülkemizde ve Şanlıurfa’da sağlık sektöründeki kalitenin oldukça arttığını anımsatan Vali Şıldak, “Sağlık kuruluşlarımızı incelediğimizde buralarda sunulan hizmetlerin kalitesi, teknik donanımı, araç gereç, tıbbi cihaz yönünden buraların gelişmişliği, bunların yanı sıra personel kalitesi ve davranış şeklinde de hasta haklarının lehine gelişmelerin yaşandığını, pozitif bir durum oluştuğunu gözlemliyoruz.” diye ifade etti.

Vali Şıldak, “Yoğunluktan kaynaklı bazen istenmeyen olaylar yaşanabiliyor. Fakat bunları da birebir görüşerek insanımızın gönlünü kazanarak çözmek lazım. En çok bize iletilen konu da istenilen hızda randevu alınamaması hususudur. Randevu dışında doktorlarımız zaten hasta kabul ediyor, gelenleri geri çevirmemeye çalışıyorlar. İlimizin yoğun bir nüfusa sahip olması özellikle genç nüfusun çok oluşu bilhassa kadın doğum ve çocuk hastalıklarındaki ihtiyacın artış gösterdiği malum. Şimdi tüm bunları düşünerek ilimize yeni bir hastane daha kazandırılması, yeni sağlık hizmetlerinin sunulacağı binaların kazandırılması konusunda gayretler var. Gösterdiğiniz özverili çalışmalar için se sizlere teşekkür ediyorum.” dedi.

“Sağlıkta şiddete asla taviz yok”

Sağlıkta şiddete asla taviz verilmeyeceğinin altını çizen Vali Şıldak, şiddete başvuranların gereken cezayı almaları noktasında titizlikle çalıştıklarını belirtti.

Vali Şıldak, “Hasta yakını ne kadar haklı olursa olsun, şiddete başvurmaması gerekir. Sağlık çalışanı orada böyle bir olayla muhatap olduğu zaman bütün sağlık çalışanları moral yönünden çöküntüye uğrayabilir. Biz bu konularda da duyarlıyız ve takipçisi oluyoruz.” şeklinde konuştu.

Vali Hasan Şıldak’a hastane programlarında İl Sağlık Müdürü Abdullah Solmaz, İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları ile hastane başhekimleri eşlik etti.



Kaynak : PHA