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Samsat İlçesi Göltarla Köyü'nde yapılan nar hasadına Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Samsat Kaymakamı Süleyman Bakan, İl Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas, Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat, Samsat İlçe Protokolü ve çok sayıda nar yetiştiricisi katıldı. Vali Varol, nar hasadından sonra beraberindeki heyet ile KKYDP kapsamında yapılan soğuk hava deposuna geçerek incelemelerde bulundu.

"Türkiye'de söz sahibi haline gelmişiz"

Nar hasadında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Sayın Dr. Varol, kentin tarımsal üretimdeki önemine işaret ederek,"Adıyaman, birçok ürünün başarıyla ve yüksek verimle yetiştirilebildiği güzel bir coğrafya. Özellikle birkaç üründe Türkiye'de söz sahibi haline gelmişiz. Bugün hasadını yapacağımız nar da bunlardan bir tanesi. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun ediyor ve bize bundan sonraki çalışmalarımızda, özellikle sizlere destek verme anlamında büyük bir motivasyon ve güç veriyor" dedi.50 bin ton rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ise Adıyaman'ın 44 bin ton nar üretimi ile Ülkemizde 6'ıncı sırada yer aldığını söyledi.

Bu yıl 50 bin ton rekolte beklediklerini belirten Kıyas, "Nar alanlarında yaptığımız çalışmalarla, özellikle organik üretimi yaygınlaştırmak ve verimi artırmak istiyoruz." diye konuştu.



Kaynak : PHA