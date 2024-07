Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, maaşları enflasyonun çok altında kalan emeklilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla 'Emekli Lokantası ve Çay Evi' projesi açacaklarının müjdesini verdi.

Uygun fiyatlarla hizmet

Başkan Tutdere, projeyle ilgili ön incelemelerde bulunmak ve emekli vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Demokrasi Parkı’nı ziyaret etti. Burada emekli vatandaşlarla sohbet eden ve onların öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Tutdere, 'Emekli Lokantası ve Çay Evi' açacaklarını, proje sayesinde Adıyaman’da yaşayan emeklilere bir nebze de olsa ekonomik destek sunacaklarını dile getirdi.

"Her zaman hemşerilerimin yanında olacağım"

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Adıyaman’ın her bireyin sorununu çözmekle yükümlüyüz ve bunun için gece gündüz demeden gayretle çalışıyoruz. Halkın içinden gelen biri olarak, halkımızın yaşadığı her sorunu çok iyi biliyoruz. Bu sorunların çözümü için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizi eski güzel günlerine kavuşturmak için mücadele ederken, sosyal yaşama da dokunmaya çalışıyoruz. Bu anlamda, emeklilerimizin yararlanabileceği bir lokanta ve çay evi projesinin incelemesini yapmak için buradayız. En kısa zamanda parkımızın en uygun yerinde bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu proje sayesinde, yüksek enflasyon nedeniyle zor durumda olan emeklilerimize bir nebze olsun destek olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Emeklilerden teşekkür

Emekliler, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden dolayı mutluluklarını dile getirerek, Başkan Tutdere’ye teşekkür etti.

Kaynak : PHA