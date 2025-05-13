Vali Osman Varol, toplumda sosyal güvenlik bilincini oluşturmak ve toplumun sosyal güvenlik hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla her yıl mayıs ayının ikinci haftası kutlanmaya başlanan Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Fuat Tekin ve kurum çalışanlarını kabul etti.

‘Sosyal Güvenlik Haftası’ nedeniyle makamında kabul ettiği Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Fuat Tekin ve kurum çalışanların haftalarını kutlayan Vali Varol, “Sosyal Güvenlik Haftasının tüm vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sosyal güvenlik kavramının toplumun tüm kesimleri tarafından kavranıldığı ve sosyal güvenlik bilincinin oluştuğu bir hafta olmasını temenni ediyor, tüm çalışanlarımıza başarılar diliyoruz”dedi.

Kaynak : PHA