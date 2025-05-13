Alkayış, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Yıllardır bu topraklarda acılara sebep olan, milletimizin huzurunu bozan ve kalkınmamızı engelleyen terör, artık bu milletin kaderi olamaz. Türkiye, bu tarihi yükten kurtulmak için sadece silahla değil; akılla, sabırla ve güçlü bir toplumsal dayanışmayla yürütülen kararlı bir mücadelenin içindedir. Terörü tarihe gömmek; yalnızca güvenliği sağlamak değil, aynı zamanda kardeşliği güçlendirmek, ortak geleceğimizi teminat altına almaktır.”

Terör örgütünün fesih ve silah bırakma yönündeki açıklamasına da değinen Alkayış, bu sürecin sahada net ve eksiksiz şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu açıklama, geçmişteki örneklerin ötesine geçmeli; yalnızca bir söylem değil, sahada karşılığı olan gerçek bir adım haline gelmelidir. Bu kararın tüm yapılarıyla, içeride ve dışarıda eksiksiz uygulanması; ancak bu şekilde ‘terörsüz bir Türkiye’ idealine gerçek anlamda yaklaşabiliriz.”

Alkayış, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Milletimiz müsterih olsun. Türkiye, bu tarihi eşiği geçecek iradeye, güce ve birikime fazlasıyla sahiptir. Ve inanıyoruz ki, Türkiye Yüzyılı, ‘terörsüz bir Türkiye’ ile başlayacaktır. Bu noktada, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu kararlı liderlik ile Sayın Devlet Bahçeli’nin milli duruş ve sorumluluk bilinciyle sergilediği yapıcı tutum, sürecin en sağlam temellerinden birini oluşturmuştur. Kendilerine ülkemizin birliği, dirliği ve kardeşliği adına ortaya koydukları güçlü vizyon ve fedakârca gayretleri için gönülden teşekkür ediyorum.”

Kaynak : PHA