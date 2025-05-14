“Kalıcı konutları görünce çok şaşırdık”

Romanya Gazeteciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Claudius Mihail Dociu, Adıyaman’daki gözlemlerini aktararak, “İki yılda adeta yeniden bir şehir inşa edilmiş. Bu kadar kısa sürede yapılan çalışmalar ve ortaya çıkan tablo olağanüstü. Bitmek üzere olan iş yerleri ve yeni bir şehir görüntüsü bizleri çok etkiledi. Bunu ancak büyük devletler yapabilir” dedi.

Adıyaman gezilerinde Nemrut Dağı, Arsemia Antik Kenti, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Karakuş Tepesi ve Perre Antik Kenti gibi önemli tarihi alanları gezdiklerini belirten Dociu, “Adıyaman oldukça zengin tarihi ören yerlerine sahip. Romanya’dan her yıl 3 milyon turist Türkiye’ye geliyor, ancak büyük çoğunluğu İstanbul ve Antalya’ya yöneliyor. Buradaki gözlemlerimizi televizyonlarımızda yansıtacağız ve tarih tutkunu Romanyalıları Adıyaman’a davet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Vali Varol’dan Romen halkına çağrı: “Nemrut’ta birlikte güneşi karşılayalım”

Romen gazetecilerin izlenimlerini dinleyen Vali Dr. Osman Varol, heyeti Adıyaman’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ın öncülüğünde gerçekleşen ziyaretin önemli bir diplomatik ve kültürel buluşma olduğunu vurgulayan Vali Varol, şunları kaydetti:

“İlimiz 6 Şubat depreminde büyük bir felaket yaşadı. Devletimiz, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak adına büyük gayretler gösterdi. Sizler de bu yapılan çalışmaları yerinde gözlemlediniz. Adıyaman’ın tarihî ve kültürel zenginliğini, özellikle Nemrut Dağı’nın eşsiz doğa ve manzarasını gördünüz. Vasıtanızla Romen halkına çağrıda bulunmak istiyorum: Güneşin dünyada en güzel doğduğu ve battığı yer olan Nemrut Dağı’na gelsinler, birlikte bu eşsiz anı paylaşalım.”

“Türk-Romen dostluğu gelişiyor”

Vali Varol, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin karşılıklı ticaret ve ziyaretlerle güçlendiğini belirterek, “Bu ilişkilerin daha da ileri taşınmasında siz gazetecilere büyük görevler düşüyor. Yayınlarınızla Adıyaman’daki güzellikleri yansıtırsanız, şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sunmuş olursunuz. Vasıtanızla Romen halkına sevgilerimizi iletiyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA