Adıyaman Belediyesi, yapımı devam eden 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nin içme suyu bağlantı çalışmaları nedeniyle kent merkezindeki 5 mahallede kısmi su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri önceden almaları istendi.

Açıklamaya göre çalışmalar kapsamında 25 Haziran 2026 Perşembe günü saat 08.00 ile 15.00 arasında bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

Su kesintisinden Yavuz Selim, Turgut Reis, Kayalık, Cumhuriyet ve Malazgirt mahalleleri etkilenecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, çalışmaların 150 Yataklı Devlet Hastanesi'ne içme suyu arzının sağlanması amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Yetkililer, bağlantı çalışmalarının sağlıklı ve güvenli şekilde tamamlanabilmesi için belirtilen saatler arasında kısmi kesinti uygulanacağını ifade etti.

Belediye açıklamasında ayrıca vatandaşlardan kesinti öncesinde gerekli hazırlıkları yapmaları istenirken, gösterilecek anlayış için teşekkür edildi.

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