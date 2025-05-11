Şehit aileleriyle bir araya gelerek halini ve hatırını soran Vali Dr. Osman Varol, Anneler Günü dolayısıyla evladını vatan toprağına emanet eden Piyade Er Bahri Çetin’in kıymetli annesini ziyaret ederek "Anneler Günü"nü kutladı.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Vali Varol, “Düşmanın kirli hesaplarının hiçbir zaman bitmediği bu mukaddes vatan topraklarında bin yıldır başı dik ve onurlu bir biçimde yaşamamız, aziz vatanın istikbaline yön verecek nitelikte hayırlı evlatlar yetiştiren annelerimizin sayesindedir. Bu anlamlı günde mukaddes vatan için evlatlarını vatan toprağına emanet eden elleri öpülesi tüm şehit annelerimizin "Anneler Günü"nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yaşam diliyoruz. Bu vesile ile gönlümüzde ve yüreğimizde aziz hatırasını daima yaşatacağımız kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennetin başköşesi olsun”dedi.

Kaynak : PHA