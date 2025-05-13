6 Şubat depremine ağır hasar alarak kullanılmaz hala gelen mezbahane için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Mezbahane ve Hayvan Pazarı" projesi GAP Bölge Kalkınma İdaresi'ne sunuldu.

GAP BKİ, Merkez Gözebaşı Köyü sınırları içerisinde 141 dönümlük alanda kurulan projeyi kabul ederek 27 milyon TL destek sağlandı. Projede bulunan tesislerin yapımında son aşamaya gelirken, projenin tamamlanması ile beraber bölgede hayvancılığına hizmet edecek olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan pazarı ve kesimhane ile kompleks bir hayvancılık tesisi Adıyaman’a kazandırılmış olacağı belirtildi.

Kaynak : PHA