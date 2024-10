Kurulduğu 1996 yılından beri üniversite öğrencilerine burs hizmetinde bulunan, “Vakıf imkânı olan ile ihtiyacı olan arasında köprüdür” anlayışını benimseyen Adıyamanlılar Vakfı, 2024-2025 eğitim yılı için de binden fazla öğrenciye burs desteğinde bulunacak.

Vakfın Bağcılar Göztepe’deki Genel Merkezi ile Ankara, Adıyaman ve Gaziantep şubelerinde 4 gün boyunca süren burs mülakatı sona erdi. Yaklaşık 2 bin kişinin başvuruda bulunduğu burs mülakatları, vakfın İstanbul’daki genel Merkezi ile Ankara, Gaziantep ve Gaziantep şubelerinde gerçekleştirildi. Burs mülakatlarına Genel Başkan Hasan Göksu ile şube başkanları, Burs Komisyonu üyeleri ile Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için titiz bir çalışma içinde olduklarını belirten Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, sorumluluklarının her geçen yıl daha da arttığını söyledi.

Göksu, ”Hayırsever iş adamlarımızın da desteğiyle çıtayı her sene daha da yukarılara taşımaya gayret ediyoruz. Bu sene de yine Vakfımıza yoğun bir başvuru oldu. Hem Genel Merkez hem de Ankara, Adıyaman ve Gaziantep şubelerimizde imkanlar çerçevesinde ihtiyaç sahibi gençlerimizin yanında olacağız. Adıyaman’da okuyan liseli kardeşlerimize de yardım elimizi uzatıyoruz. İlk Öğrenci Buluşmaları programımızı her yıl olduğu gibi bu yıl da kasım ayında gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Emeği geçen herkese, özellikle de Vakıf gönüldaşı hayırsever iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. öğrencilerimize yeni eğitim- öğretim yılında başarılar dilerim.” dedi.



