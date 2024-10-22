Ordu Valiliğinden uyuşturucu operasyonuna ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Her alanda olduğu gibi uyuşturucu ile mücadelede de kararlılıkla çalışmalarımız devam edecektir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimizce, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda; 18 Ekim 2024 tarihinde batı illerine sevkiyat halinde olan bir tır ve içerisinde bulunan yabancı uyruklu iki şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan aramalarda 68 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirilmiştir. 19 Ekim 2024 tarihinde ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma’ suçundan mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanmıştır. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile yaklaşık 285 bin kişinin zehirlenmesinin önüne geçilmiştir."

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın sürdüğünü vurgulayarak, benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PHA