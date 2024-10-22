Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesinde Dede Osman Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Z.T isimli genç kız, evde yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
Ailesinin ihbarı üzerine eve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede, Z.T’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından genç kızın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss